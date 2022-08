टेबल टेनिस में भारत का कमाल जारी, मिश्रित और एकल में तय किया क्वार्टरफाइनल का सफर

#TableTennis Update



Men's Doubles - Round of 16



Sharath Kamal/Sathiyan (IND) win against Ramhimlian/Mohutasin Ahmed (BAN) (3-0)

(11-611-111-4) and advances to the Quarter Finals

#TableTennis Update



Women's Singles - Round of 16



Manika (IND) wins against Minhyung (AUS) (4-0)

(11-411-811-612-10) and advances to the Quarter Finals

#TableTennis Update



Women's Singles - Round of 16



Sreeja (IND) wins against Charlotte (WAL) (4-3)

(8-11, 11-7, 12-14, 9-11, 11-4, 15-13, 12-10) and advances to the Quarter Finals after a stellar of a performance

: मनिका बत्रा-साथियान ज्ञानसेकरन और शरत कमल-श्रीजा अकुला की भारतीय मिश्रित युगल जोड़ियों ने 2022 में शुक्रवार को अपने-अपने शीर्ष-16 मैचों में जीत दर्ज की।मनिका-साथियान की जोड़ी ने नाइजीरिया के ओमोटायो ओलाहाइड और ओजोमो आयोके को 11-7, 11-6, 11-7 से हराकर क्वार्टरफाइनल में कदम रखा।दूसरी ओर, शरत-श्रीजा ने मिश्रित युगल में भारतीय वर्चस्व को जारी रखते हुए मलेशिया के लियो ची फेंग और हो यिंग को चार गेमों के मैच में 5-11, 11-2, 11-6, 11-7 से मात दी।अचंत और साथियान ज्ञानसेकरन की पुरुष युगल जोड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शुक्रवार को बांग्लादेश के बॉम और रिदॉय को 3-0 से हराकर क्वार्टरफाइनल में कदम रखा।शरत-साथियान की जोड़ी ने बांग्लादेशी प्रतिद्वंदियों को 11-6, 11-1, 11-4 के सीधे गेमों में मात दी।दूसरी ओर, सनिल शेट्टी और हरमीत देसाई की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के डिलन चेंबर्स और शिन यान को 3-1 से हराकर शीर्ष-4 में जगह बनायी।भारतीय जोड़ी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई प्रतिद्वंदियों को 11-3, 9-11,11-9, 11-7 से शिकस्त दी।भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शुक्रवार को अपने-अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टरफाइनल में जगह बनायी।गोल्डकोस्ट 2018 खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट मनिका ने शीर्ष-16 मैच में ऑस्ट्रेलिया की मिन्हयुंग जी को 11-4, 11-8, 11-6, 12-10 के सीधे गेमों में मात दी।दूसरी ओर, श्रीजा ने वेल्स की अपनी प्रतिद्वंदी शारलेट कैरी को नाटकीय मैच में 4-3 से मात दी।राष्ट्रीय चैंपियन श्रीजा ने सात गेमों के मैच में कैरी को 8-11, 11-7, 12-14, 9-11, 11-4, 15-13, 12-10 से हराया। पहले चार में से तीन गेम हारकर श्रीजा दबाव में थीं, लेकिन उन्होंने अगले तीन गेमों में शानदार वापसी करते हुए क्वार्टरफाइनल में जगह बनायी।इसी बीच, रीथ टेनिसन को शीर्ष-16 राउंड में मलेशिया की टी फेंग के हाथों 4-1 से हार मिली।फेंग ने पांच गेमों के मैच में टेनिसन को 11-2, 11-4, 9-11, 11-3, 11-4 से हराया।।