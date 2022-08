शरत कमल ने इंग्लैंड के खिलाड़ी को हराकर जीता गोल्ड मेडल

भारत के शीर्ष खिलाड़ी अचंत ने 2022 में सोमवार को इंग्लैंड के लायम पिचफोर्ड को 4-1 से हराकर 16 साल बाद राष्ट्रमंडल खेलों में एकल स्वर्ण हासिल किया।शरत ने पिचफोर्ड को पांच गेमों के मैच में 11-13, 11-7, 11-2, 11-6, 11-7 से मात दी।



भारतीय दिग्गज ने अपना पहला राष्ट्रमंडल स्वर्ण मेलबर्न 2006 खेलों में जीता था।शरत 2022 में श्रीजा अकुला के साथ मिश्रित युगल स्वर्ण और सत्यन ज्ञानसेकरन के साथ पुरुष युगल रजत भी जीत चुके हैं।

