Chandrayaan-3 : लगातार कामयाबी की ओर ISRO, चंद्रयान-3 के 3 में से 2 उद्देश्य हासिल

PM Modi's statement on the success of Chandrayaan : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता से उत्पन्न उत्साह का उपयोग 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए युवाओं के बीच वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए करना होगा। उन्होंने कहा, आज देश ने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में खुद को स्थापित कर लिया है। दुनिया भारत के विज्ञान और अनुसंधान की सराहना कर रही है।