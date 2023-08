Chandrayaan-3 : चांद पर तिरंगा, भारत ने रचा इतिहास, चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग सफल

अब आगे क्या करेगा : चंद्रयान-3 ने चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। अब इसके अंदर से रोवर प्रज्ञान के निकलने का इंतजार है। इसमें करीब 1 घंटा 50 मिनट लगेगा। डस्ट सेटल होने के बाद विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा।

इसके बाद इसके व्हील चांद की मिट्‌टी पर अशोक स्तंभ और ISRO के लोगो की छाप छोड़ेंगे। फिर 'विक्रम' लैंडर 'प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की तस्वीर लेगा। ये फोटो वे पृथ्वी पर भेजेंगे।

उल्लेखनीय है कि चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत चांद के साउथ पोल पर यान उतारने वाला पहला देश बन गया है। जबकि चांद के किसी भी हिस्से में यान उतारने वाला भारत चौथा देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, सोवियत संघ (अभी रूस) और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं।

Chandrayaan-3 Mission:

'India ,

I reached my destination

and you too!'

: Chandrayaan-3



Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon