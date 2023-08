54 साल में 34 देशों के 417 सैटेलाइट्स, 116 स्पेसक्राफ्ट और 86 लॉन्च मिशन, अब चांद पर भारत, ये है ISRO की गौरव गाथा

ISRO's statement regarding the landing of Chandrayaan 3 : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि किसी प्रतिकूलता की स्थिति में 27 अगस्त को विक्रम मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा। विक्रम मॉड्यूल की मूल लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 6:04 बजे के आसपास निर्धारित है।