WagonR को आखिर क्यों पसंद करते हैं लोग, अगस्त में बनी दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार

ने इस साल फरवरी में WagonR के नए वैरिएंट को लांच किया था। कार की शुरुआती कीमत5 लाख 44 हजार 500 से 7 लाख 8000 के करीब थी। रिपोर्ट के अनुसार WagonR अगस्त में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी है। कार की 18,398 यूनिट की बिक्री कंपनी ने की है। WagonR अभी कुल 11 मॉडल्ड में आती है जिसमेंTour से लेकर ZXI तक शामिल है।इसमें पेट्रोल और सीएनजी वर्जन भी आते हैं। WagonR को कम कीमत में एक बेहतरीन फैमिली कार माना जाता है। नई WagonRK-series engine से पावर्ड है, जो स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके अलावा WagonR 9 रंगों में मिलती है। इसे Solid White, MET. Megma Grey Plus Black, Poolside Blue, Prime Galland Red, Magma Grey, Silky Silver, Nutmeg Brown and Prime Gallant Red Plus Black में खरीदा जा सकता है, जिससे ग्राहकों को मनचाहे रंग मिल जाते हैं।जब कार के इंटीरियर की बात करें तोन्यू में एक विशाल केबिन और बूट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एक 7-इंच स्मार्टप्ले स्टूडियो सिस्टम, स्मार्टफोन नेविगेशन और एक सात-स्पीकर ऑडियो सिस्टम है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ डुअल फ्रंट एयरबैग और एंटी-लॉक ब्रेकिंग (ABS) भी है। एक आम भारतीय फैमिली के लिए WagonR सबसे सुविधायुक्त कार मानी जाती है।