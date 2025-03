BYD ने उड़ाई एलन मस्क की नींद, 5 मिनट की चार्जिंग में 500 KM दौड़ेगी कार

Maruti cars will get expensive from 1st April: मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि अप्रैल 2025 से वह अपनी कारों की कीमतों में 4% तक की वृद्धि करेगी। यह बढ़ोतरी कंपनी के सभी मॉडलों पर अलग-अलग लागू होगी। कंपनी ने यह निर्णय कच्चे माल (Raw Material) और परिचालन लागत (operational cost) में बढ़ोतरी के चलते लिया है।