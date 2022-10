आखिरकार ड्वेन जॉनसन, जिन्हें 'द रॉक' नाम से लोकप्रियता हासिल है, सुपरहीरो बन ही गए। फिल्म 'ब्लैक एडम' (Black Adam review in Hindi) में उन्हें तेथ एडम यानी कि ब्लैक एडम नामक किरदार निभाने को मिला है। डीसी कॉमिक्स का यह किरदार वैसे तो सुपरविलेन है, लेकिन ब्लैक एडम (Black Adam review in Hindi) में उसे सुपरहीरो की तरह दिखाया गया है, या यूं कहे कि थोड़ा ग्रे शैड लिए है। फिल्म की शुरुआत में वह आम आदमियों को नुकसान पहुंचा कर विलेन जैसी हरकतें करता है, लेकिन धीरे-धीरे हीरो के रूप में निखरता है। उसकी यह जर्नी एक रोमांचक मिशन के जरिये पूरी होती है।

ब्लैक एडम (Black Adam review in Hindi) की उत्पत्ति कैसे हुई है? इस बारे में विस्तार से बताया गया है। 2600 ई.पू. कहानदक नामक एक अत्यंत ही विकसित शहर था। इस पर एक तानाशाह कब्जा कर लेता है और कहानदक के लोगों को गुलाम बनाकर उनसे एटरनियम धातु की खोज करवाता है। इस धातु को वह अपने ताज में लगवाकर अनोखी शक्तियां हासिल करना चाहता है। तेथ एडम के हाथों यह धातु लगती है और उसके बाद उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं।

इसके बाद कहानी वर्तमान दौर में आती है। सुपरहीरो ब्लैक एडम (Black Adam review in Hindi) को फिर से जगाया जाता है क्योंकि कहानदक पर फिर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कुछ लोग उस ताज की खोज में है जिसमें एटरनियम लगा है। ब्लैक एडम सुपरहीरो के रूप में एंट्री लेता है, लेकिन उसकी रह में जस्टिस सोसाइटी के लोग लग जाते हैं। ये भी सुपर पॉवर से लैस हैं। ब्लैक एडम को विलेन मान कर पकड़ना चाहते हैं ताकि दुनिया में संतुलन बना रहे। एक मिशन पर ब्लैक एडम (Black Adam review in Hindi) और जस्टिस सोसाइटी के लोगों को साथ में जाना पड़ता है और इस के बाद उनकी उनकी धारणा ब्लैक एडम (Black Adam review in Hindi) के प्रति बदलती है।

ब्लैक एडम (Black Adam review in Hindi) को बेहद शक्तिशाली बताया गया है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहती है। वह उड़ सकता है। तेजी से कहीं भी आ-जा सकता है। चलती गोलियों और उड़ते रॉकेट को पकड़ सकता है। मिसाइल तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। शक्तिशाली इतना कि लाखों किलोग्राम का भार उठा सकता है। उसे ये शक्तियां इजिप्शट गॉड्स से मिली है।

ब्लैक एडम (Black Adam review in Hindi) के किरदार को उभारने और उसकी शक्ति को दर्शाने के लिए बढ़िया दृश्य रचे गए हैं। चूंकि यह किरदार स्टार ने निभाया है इसलिए उनके दीवानों को खुश करने के लिए एक्शन को स्लो मोशन और म्यूजिक के साथ प्रस्तुत किया गया है ताकि फैंस को मजा आए।

सुपरशक्तियों से लैस कुछ और मजेदार किरदार भी हैं। जैसे हॉकमैन, जो अपने विशाल पंखों के जरिये लड़ सकता है। सुपरहीरो एटम स्मैशर, जो अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के जरिये अपनी ताकत और आकार को कई गुना बढ़ा सकता है।

साइक्लोन नामक सुपरहीरोइन, जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है। हवा और आवाज पर उसका अद्‍भुत नियंत्रण है। डॉक्टर फेट के पास जादुई हेलमेट है, जिसके जरिये वह भविष्य में देख सकता है। ये सारे सुपरहीरो जब साथ में मिशन पर निकलते हैं, फाइट करते हैं तो कुछ पैसा वसूल सीन देखने को मिलते हैं।

इन सुपरहीरो के साथ एड्रियाना तोमाज़ और उसके बेटे की कहानी को भी जोड़ा गया है। जहां एड्रियाना संघर्ष करने से नहीं डरती वहीं उसका टीनएज बेटा सुपरहीरो का दीवाना है और सुपरहीरो बनने की राह पर है। उसे कई अच्छे सीन मिले हैं जब वह दुश्मनों के छकाता है।

फिल्म (Black Adam review in Hindi) का शुरुआती घंटा शानदार हैं और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलता है जो लार्जर देन लाइफ और जादुई है। इसके बाद फिल्म में एक डीप आता जब ब्लैक एडम्स (Black Adam review in Hindi) अपने अतीत के बारे में बताता है और एक्शन की कमी इस हिस्से में महसूस होती है, लेकिन क्लाइमैक्स में फिर तूफानी एक्शन होता है।

फिल्म (Black Adam review in Hindi) में कई सुपरहीरो हैं जो शुरु में ब्लैक एडम से और बाद में मिल कर दुश्मन से लड़ते हैं और ये सारे सीन रोमांचक हैं। फिल्म में विलेन भी है, लेकिन बहुत दमदार उपस्थिति उसकी नहीं है। ताज को लेकर लड़ाई है, लेकिन ताज के बारे में और जानकारी की कमी महसूस होती है।

फिल्म (Black Adam review in Hindi) के स्पेशल इफेक्ट्स और सेट लाजवाब हैं। कहानदक शहर को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। सुपरहीरो जिस प्लेन में चलते हैं वो शानदार है। फाइटिंग सीन सफाई से शूट किए हैं और सीजीआई इन्हें आकर्षक बनाते हैं। हिंदी डबिंग अच्छी है।

निर्देशक जैम कोलेट-सेरा ने उन दर्शकों को ध्यान में रख कर फिल्म बनाई है जो एक्शन देखना ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही उन्होंने ड्वेन जॉनसन को एक बेहद ताकतवर सुपरहीरो के रूप में दिखाया है जो ड्वेन की शख्सियत को सूट करता है।

ब्लैक एडम (Black Adam review in Hindi) के साथ-साथ अन्य सुपरहीरो को भी फिल्म में फुटेज मिले हैं। उनकी कहानियों से संकेत मिलते हैं कि इस सीरिज की अगली फिल्मों में उनकी कहानियां भी आकार लेंगी। सुपरहीरो की ताकत और दिमाग के कॉम्बिनेशन को निर्देशक ने फिल्म में अच्छे से इस्तेमाल किया है।

ड्वेन जॉनसन एक चट्टान की तरह दिखाई देते हैं। 50 की उम्र में उनकी फिटनेस, डीलडौल तारीफ के काबिल और प्रेरणास्पद है। एक्शन दृश्यों में वे छा जाते हैं। उनके एक्सप्रेशनलेस चेहरे को ध्यान में रखते हुए निर्देशक ने उनका किरदार कुछ इस तरह का रखा है जो ज्यादा मुस्कुराता नहीं है।

एल्डिस हॉज, नूह सेंटीनो, सारा शाही, क्विंटेसा स्विंडेल, पियर्स ब्रोसनन और बोधि सबोंगुई का अभिनय भी शानदार है और सभी अपने किरदार में फिट हैं। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी, कलर स्कीम, बैकग्राउंड म्यूजिक, एडिटिंग, एक्शन, स्पेशल इफेक्ट्स जबरदस्त हैं।

ब्लैक एडम (Black Adam review in Hindi) की स्टोरी लाइन भले ही अनोखी नहीं हो, लेकिन जिस तरह से उसे सजाया गया है, डिजाइन किया गया है वो फिल्म को देखने लायक बनाता है।