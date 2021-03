यामी गौतम स्टारर थ्रिलर फिल्म 'ए थर्सडे' की शूटिंग हुई शुरू

आरएसवीपी और ब्लू मंकी फिल्म्स की अभिनीत फिल्म 'ए थर्सडे' की शूटिंग शुरू हो गई है। बेहजाद खंबाटा द्वारा निर्देशित और लिखित, यह थ्रिलर एक अकल्पनीय दिन 'ए थर्सडे' के बारे में है।





आरएसवीपी ने अपने सोशल मीडिया पर शूट शुरू करने की घोषणा करते हुए लिखा, Breaking News: A series of unforgettable events are about to come your way, all that happened on #AThursday! #FridaysWithRSVP







नैना जायसवाल की भूमिका निभाते हुए, यामी फिल्म में 16 बच्चों को बंधक बनाने वाले एक बुद्धिमान प्ले स्कूल शिक्षक का किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म में यामी पहली बार ग्रे किरदार निभाती नजर आएंगी।







ए थर्सडे के निर्माता, रोनी स्क्रूवाला आरएसवीपी के तहत ए थर्सडे का निर्माण करेंगे क्योंकि वह हमेशा नई स्क्रिप्ट और प्रतिभाओं की तलाश में रहते हैं। इस दिलचस्प थ्रिलर में नेहा धूपिया, डिंपल कपाड़िया, अतुल कुलकर्णी, माया सराओ जैसे कई प्रतिभाशाली कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं, जिसमें यामी गौतम प्रमुख भूमिका में हैं।