विद्या बालन ने 'मैं शेरनी' ट्रैक को कॉर्पोरेट शेरनियों को किया डेडिकेट

अमेजन प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज़ हुई अभिनीत फिल्म 'शेरनी' एक अपरंपरागत विषय, तारकीय कलाकारों और एक दिलचस्प ट्रेलर के कारण सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज रही है। दर्शकों और प्रशंसकों के लिए हाल ही में म्यूजिक वीडियो 'मैं शेरनी' रिलीज किया गया था जिसे अद्भुत प्रतिक्रिया मिल रही है।





कुछ आकर्षक, धमाकेदार गानों के साथ ट्रैक 'मैं शेरनी' को न केवल दर्शकों ने खूब सरहाया है, बल्कि फिल्म के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से शेरनियां एक साथ आई हैं।







विद्या बालन ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ असल जिंदगी की बहादुर शेरनियों का एक वीडियो साझा किया है, जो अपनी कॉर्पोरेट जॉब में छाई हुई हैं और अन्य जिम्मेदारियों को भी उसी ताकत से संतुलित कर रही हैं। उन्होंने साझा किया, Dedicated to all the corporate Shernis out there.. This one is for you!







घने जंगलों के अलावा, शहरी जंगल में भी शेरनी को देखने के लिए आपको दूर तक देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो में, विभिन्न इंडस्ट्रीज के व्यापक क्रॉस-सेक्शन से कुछ निडर भारतीय कॉर्पोरेट लीडर्स को हाइलाइट किया गया है। पुरानी सोच को तोड़ते हुए, शेरनी जमीन की स्थिति को जानते हुए लंबी और सतर्क खड़ी है। देश सुरक्षित हाथों में है।





हर वीडियो में सभी की जिंदगी से शेरनी को दिखाया गया है। इंटरनेट फेमस सुमुखी सुरेश, रूही दोसानी, फेबी मेक अप आर्टिस्ट और ब्रूइज्ड पासपोर्ट ने अपने सोशल मीडिया पर 'मैं शेरनी' ट्रैक का इस्तेमाल करते हुए अपने भीतर की शेरनी को गर्व से पेश किया है। उनकी ताकत, इच्छाशक्ति और धैर्य के कारण - इस ट्रैक ने सभी और विशेषकर महिलाओं के साथ सही तालमेल बिठाया है।

फिल्म शेरनी में विद्या बालन के साथ-साथ शरद सक्सेना, मुकुल चड्ढा, विजय राज, इला अरुण, बृजेंद्र कला और नीरज काबी जैसे नाम आपका करने के लिए तैयार हैं।

टी-सीरीज़ और अबुदंतिया एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित, यह मस्ट-वॉच ड्रामा न्यूटन-फेम निर्देशक अमित मसुरकर द्वारा निर्देशित है।