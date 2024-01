jheel mehta is going to marry: टीवी का पॉपुलर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' काफी सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इतने सालों में कई कलाकार इस शो को अलविदा कह चुके हैं और उनकी जगह नए की एंट्री भी हुई है। इस शो सबसे पहले झील मेहता ने भी आत्माराम भिड़े की बेटी सोनू का किरदार निभाया था।