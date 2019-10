सनी कौशल और रुखसार ढिल्लो की फिल्म 'भांगड़ा पा ले' का टाइटल ट्रैक जल्द होगा रिलीज

और रुखसार ढिल्लो स्टारर फिल्म 'भांगड़ा पा ले' के दमदार ट्रेलर के साथ दर्शकों का करने के बाद, अब आरएसवीपी मूवीज फिल्म का जल्द रिलीज करने के लिए तैयार है।



हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर में डांस का जबरदस्त तड़का देखने मिला था जिसके बाद हर कोई फिल्म के गानों का इंतजार कर रहा है। और रुखसार ढिल्लो स्टारर फिल्म 'भांगड़ा पा ले' के दमदार ट्रेलर के साथ दर्शकों का करने के बाद, अब आरएसवीपी मूवीज फिल्म का जल्द रिलीज करने के लिए तैयार है।





जल्द ही गाने के रिलीज की घोषणा करते हुए आरएसवीपी ने लिखा, Dance Mode ON! #BhangraPaaLe, title track, out soon!



यह फिल्म जग्गी और सिमी के बीच कॉलेज प्रतिद्वंद्विता के इर्द-गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, क्योंकि दोनों ही एक अंतरराष्ट्रीय डांस प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं।

अतीत और वर्तमान समय में आए बदलाव और रोमांस से भरपूर फिल्म 'भांगड़ा पा ले' में पंजाब से भांगड़ा के पारंपरिक फॉर्म और दुनिया भर के पश्चिमी डांस फॉर्म के बीच तालमेल देखने मिलेगा।



आरएसवीपी द्वारा निर्मित 'भांगड़ा पा ले' स्नेहा तौरानी द्वारा निर्देशित है जिसमें सनी कौशल और रुखसार ढिल्लो मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे। फिल्म 1 नवंबर 2019 में रिलीज के लिए तैयार है।