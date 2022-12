शीजान खान के मेकअप रूम से मिला तुनिशा शर्मा का लेटर, लिखी यह बात

तुनिशा के परिवारवालों का आरोप है कि उनकी बेटी को शीजान खान ने आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। वहीं अब पुलिस के हाथ तुनिशा का एक नोट लग गया है। तुनिशा शर्मा के सुसाइड स्पॉट से उनका का एक लेटर और आईफोन बरामद किया गया है।

दावा किया जा रहा है कि यह लेटर तुनिशा ने सुसाइड करनेसे कुछ समय पहले लिखा था। इस नोट में उन्होंने शीजान के लिए अपने दिल की बात लिखी है। इस लेटर को पढ़ने के बाद लग रहा है कि तुनिशा ब्रेकअप के बाद खुद को नोर्मल रखने की पूरी कोशिश कर रही थीं।

तुनिशा ने अपने लेटर में लिखा, 'He is Blessed to have me as a co-actor' (वह मुझे को-एक्टर के रूप में पाकर धन्य हैं)। इसके साथ ही इस लेटर में हार्ट शेप भी बना गया है जिसमें शीजान और तुनिशा का नाम लिखा हुआ है।