बॉर्बी डॉल बनीं निया शर्मा, हॉट तस्वीर वायरल

टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह आए दिन हॉट एंड ग्लैमरस अवतार में फैंस के लिए तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। उनका ये बोल्ड अवतार फैंस को बहुत पसंद आता है।





निया शर्मा ने एक बार फिर अपनी हॉट तस्वीर से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। निया ने पिंक कलर के ट्यूब टॉप और व्हाइट जींस में तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में उनका कातिल लुक देखते ही बन रहा है।





इस तस्वीर के साथ निया ने कैप्शन में लिखा, 'Barbie Girl (that never combed her hair)' तस्वीर में में निया शर्मा के हॉट और बॉल्ड लुक को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।





निया शर्मा ने कई सीरियल में काम किया है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी शो 'जमाई राजा' से मिली। इससे पहले निया ‘एक हजारों में मेरी बहना है’ में भी नजर आई थीं।