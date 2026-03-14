शनिवार, 14 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. natasa stankovic hot red bikini pool photos viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 14 मार्च 2026 (17:26 IST)

स्विमिंग पूल में नताशा स्टेनकोविक का बोल्ड अंदाज, रेड बिकिनी में ढाया कहर

Natasa Stankovic bikini photos
मॉडल और एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक अपने ग्लैमरस अंदाज से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। नताशा का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
नताशा ने हाल ही में रेड कलर की बिकिनी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में वह स्विमिंग पूल किनारे एक से बढ़कर एक बोल्ड अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। 
 
तस्वीरों में नताशा कभी वह पानी में खड़ी होकर अपने बालों को पीछे करती दिख रही हैं, तो कभी पूल के किनारे बैठकर कैमरे की ओर स्टाइलिश नज़रें डाल रही हैं। 
 
नताशा यह समर-वाइब लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। ग्लैमरस स्टाइल और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज उनकी पर्सनालिटी को और आकर्षक बना रही है।
 
नताशा ने मिनिमल मेकअप और खुले गीले बालो के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। नताशा ने इस फोटोशूट में बेहद नेचुरल और फ्रेश लुक रखा है।
 
क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक सर्बिया की मॉडल, डांसर और अभिनेत्री हैं जिन्होंने भारतीय मनोरंजन इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई हैं। 
 
नताशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने ट्रैवल, फिटनेस और फैशन से जुड़ी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
ऑस्कर के मंच पर 10 साल बाद लौटेंगी प्रियंका चोपड़ा, 98वें अकादमी अवॉर्ड्स में बनेंगी प्रेजेंटर

ऑस्कर के मंच पर 10 साल बाद लौटेंगी प्रियंका चोपड़ा, 98वें अकादमी अवॉर्ड्स में बनेंगी प्रेजेंटर

ऑस्कर के मंच पर 10 साल बाद लौटेंगी प्रियंका चोपड़ा, 98वें अकादमी अवॉर्ड्स में बनेंगी प्रेजेंटर'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। वहीं अब प्रियंका 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में प्रेजेंटर के तौर पर शामिल हो गई है। यह भारतीय फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रियंका चोपड़ा को ऑस्कर 2026 के लिए आधिकारिक तौर पर प्रेजेंटर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है।

स्विमिंग पूल में नताशा स्टेनकोविक का बोल्ड अंदाज, रेड बिकिनी में ढाया कहर

स्विमिंग पूल में नताशा स्टेनकोविक का बोल्ड अंदाज, रेड बिकिनी में ढाया कहरमॉडल और एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक अपने ग्लैमरस अंदाज से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। नताशा का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। नताशा ने हाल ही में रेड कलर की बिकिनी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की।

अनिल कपूर को ऑफर हुई थी 'धुरंधर 2', इस वजह से आदित्य धर को कर दिया इंकार

अनिल कपूर को ऑफर हुई थी 'धुरंधर 2', इस वजह से आदित्य धर को कर दिया इंकारआदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। अब फैंस इस फिल्म के सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेज' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में एक बार फिर रणवीर सिंह हमजा के किरदार में नजर आने वाले हैं। 'धुरंधर 2' को साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है।

राजकुमार राव-कीर्ति सुरेश की फिल्म 'रफ्तार' की रिलीज डेट का ऐलान, स्टार्टअप की दुनिया पर आधारित होगी कहानी

राजकुमार राव-कीर्ति सुरेश की फिल्म 'रफ्तार' की रिलीज डेट का ऐलान, स्टार्टअप की दुनिया पर आधारित होगी कहानीअमेज़न MGM स्टूडियोज ने अपनी नई फिल्म 'रफ्तार' की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। इस फिल्म में राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश लीड रोल में नजर आने वाले हैं। आदित्य निंबालकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 'कांपा फिल्म' के बैनर तले पत्रलेखा ने प्रोड्यूस किया है। रफ़्तार' 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।

अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी ने मचाया तहलका, 'भूत बंगला' के टीजर ने यूट्यूब पर पार किए 55 मिलियन व्यूज

अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी ने मचाया तहलका, 'भूत बंगला' के टीजर ने यूट्यूब पर पार किए 55 मिलियन व्यूज'भूत बंगला' के बहुप्रतीक्षित टीजर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और यह हाल के समय के सबसे पसंदीदा टीज़र्स में से एक बन गया है। बॉलीवुड की आइकोनिक डायरेक्टर-एक्टर जोड़ी प्रियदर्शन और अक्षय कुमार के 14 साल बाद हुए इस भव्य रीयूनियन ने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया है और फिल्म की डरावनी व मजेदार दुनिया के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा दी है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com