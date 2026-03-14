शनिवार, 14 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. oscars 2026 india timing live streaming where to watch
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 14 मार्च 2026 (14:17 IST)

Oscars 2026: जानिए भारत में कब और कहां देख सकते हैं अवॉर्ड शो

Oscars 2026
सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक ऑस्कर अवॉर्ड का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 98वे अकादमी पुरस्कारों का ऐलान 15 मार्च को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में होगा। इस समारोह में साल 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा।
 
ऑस्कर 2026 की सबसे बड़ी हाइलाइट मशहूर कॉमेडियन कोनन ओ'ब्रायन हैं। अपनी हाजिरजवाबी और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर कोनन लगातार दूसरे साल ऑस्कर होस्ट कर रहे हैं। प्रशंसकों को उम्मीद है कि वह एक बार फिर अपने अनूठे अंदाज से हॉलीवुड के इस गंभीर माहौल में हंसी के रंग बिखेरेंगे।
 
फिल्मों की बात करें तो रयान कूगलर की सुपरनेचुरल थ्रिलर 'Sinners' ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस फिल्म ने कुल 16 नॉमिनेशन हासिल किए हैं, जो ऑस्कर के इतिहास में किसी भी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसने 'टाइटैनिक' और 'ला ला लैंड' (14 नॉमिनेशन) जैसी कल्ट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। 
 
वहीं, पॉल थॉमस एंडरसन की 'One Battle After Another' 13 नॉमिनेशंस के साथ कड़ी टक्कर दे रही है। 'Frankenstein', 'Hamnet' और 'Marty Supreme' जैसी फिल्में भी बेस्ट पिक्चर की रेस में शामिल हैं।
 

भारत में कब और कहां देखें? 

भारतीय दर्शकों के लिए ऑस्कर का प्रसारण 16 मार्च 2026 को सुबह 5:30 बजे से शुरू होगा। स्टार मूवीज और स्टार मूवीज सेलेक्ट पर इसका लाइव टेलीकास्ट देखा जा सकता है। भारत में JioHotstar पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
एकता कपूर ने शुरू की ‘हुनर’ टैलेंट कंपनी, कलाकारों को मिलेगा नया मंच

Oscars 2026: जानिए भारत में कब और कहां देख सकते हैं अवॉर्ड शो

Oscars 2026: जानिए भारत में कब और कहां देख सकते हैं अवॉर्ड शोसबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक ऑस्कर अवॉर्ड का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 98वे अकादमी पुरस्कारों का ऐलान 15 मार्च को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में होगा। इस समारोह में साल 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा।

लीजा रे ने दुबई से शेयर की दर्दभरी कविता, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच जताई चिंता

लीजा रे ने दुबई से शेयर की दर्दभरी कविता, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच जताई चिंतामिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जारी भीषण संघर्ष ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस युद्ध के बीच कई भारतीय भी दुबई में फंस गए हैं। हर तरफ धमाकों और सायरन का शोर सुनाई दे रहा है। एक्ट्रेस लीजा रे भी इन हालातों के बीच दुंबई में अपने घर में हैं। लीजा रे दुबई में अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं।

आमिर खान यूं ही नहीं कहलाते मिस्टर परफेक्शनिस्ट, शराबी का रोल निभाने के लिए असल में पी थी शराब

आमिर खान यूं ही नहीं कहलाते मिस्टर परफेक्शनिस्ट, शराबी का रोल निभाने के लिए असल में पी थी शराबबॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान 61 साल के हो गए हैं। आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई मे हुआ। उनके पिता ताहिर हुसैन और चाचा नासिर हुसैन जाने माने फिल्म निर्माता थे। घर में फिल्मी माहौल के कारण आमिर खान की रूचि भी फिल्मों में हो गई और वह अभिनेता बनना का सपना देखने लगे।

आमिर खान के बारे में 20 खास बातें, काम करते समय घड़ी नहीं देखते

आमिर खान के बारे में 20 खास बातें, काम करते समय घड़ी नहीं देखते1) आमिर खान के लिए तमाम पापुलर अवॉर्ड्‍स पाना 'बेकार' लगता है। आमिर कहते हैं- ये सब बेकार हैं। 2) ऑस्कर जीतने की ख्वाहिश उनके मन में है, जिसके करीब वे एक-दो बार पहुँच चुके हैं। 3) आमिर काम करते समय घड़ी नहीं देखते। जब तक काम पूरा नहीं होता वे चैन से नहीं बैठते। 4) निर्माता परिवार से जुड़े होने की वजह से आमिर की हमेशा यह कोशिश रहती है कि जो भी फिल्म मिले उससे निर्माता को जरुर फायदा होना चाहिए। इसी वजह से वे कला फिल्मों को पसंद नहीं करते। 5) दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह के साथ-साथ गोविंदा भी आमिर के पसंदीदा अभिनेता हैं। 6) आमिर का मानना है कि सफलता पाने के लिए स्वयं के नियम बनाइए और उन पर सख्ती से कायम रहिए। 7) मुंबइया फिल्मी दुनिया की अनुशासनहीनता और बेतरतीब कार्यप्रणाली के आमिर खान शुरू से विरोधी रहे हैं। 8) कुछ असफल फिल्मों के बाद आमिर ने दिलीप कुमार स्टाइल में एक या दो फिल्मों में काम करने का संकल्प लिया है और अब तक वे उसका पालन कर रहे हैं।

तनुश्री दत्ता ने खोला इंडस्ट्री का काला सच, बताया नए कलाकारों को कैसे फंसाया जाता है

तनुश्री दत्ता ने खोला इंडस्ट्री का काला सच, बताया नए कलाकारों को कैसे फंसाया जाता हैबॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता भले ही अब फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय नहीं हो, लेकिन वह अपने बेबाक बयानों की वजह से तहलका मचा देती है। तनुश्री अक्सर फिल्म इंडस्ट्री पर भी निशाना साधती रहती हैं। तनुश्री ने हाल ही में ग्लैमर वर्ल्ड की चकाचौंध के पीछे छिपे अंधेरे पर बात की।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com