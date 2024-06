गलत एंगल से तस्वीरें लेने पर पैपराजी पर भड़कीं मोना सिंह, बोलीं- गलत जगह फोकस करते हैं...

Mona Singh got angry at the paparazzi: कई एक्ट्रेसेस पैपराजी द्वारा गलत एंगल से और बैक साइड से तस्वीरें और वीडियो निकालने पर पैपराजी पर गुस्सा जाहिर कर चुकी हैं। वहीं अब मोना सिंह ने भी पैपराजी को फटकार लगाई है। उन्होंने एक्ट्रेसेस की गलत एंगल से फोटोज खींचने के लिए पपाराजी को खरी-खोटी सुनाई है।

एक इंटरव्यू के दौरान मोना सिंह ने कहा, पैपराजी महिलाओं के शरीर पर गलत जगह फोकस करते हैं जो बेहद डिस्टर्बिंग है। क्या वे किसी मेल एक्टर की इस तरह गलत एंगल से फोटो लेते हैं? नहीं न लेकिन हर महिला के साथ वो ऐसा करते हैं।

मोना सिंह ने कहा, चाहे आप किसी इवेंट में जाएं या किसी अवॉर्ड फंक्शन में जाएं, इस तरह के वीडियो आप खुद देखते रहते हैं। मुझे लगता है कि हर महिला कलाकार को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और अपनी आवाज उठानी चाहिए। यह अच्छा नहीं है जो वे कर रहे हैं। यह लगभग वैसा ही है जैसे वे कुछ गलत चीजें होने का इंतजार करते हैं।

वहीं नेहा शर्मा ने भी गलत एंगल से फोटो खींचने पर पैपराजी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा, कुछ ऐसे दिन आते हैं जब आप नहीं चाहते कि कोई आपको देखे। जहां तक गलत एंगल से फोटो लिए जाने की बात है तो यह काफी गलत और चिंताजनक है। इससे एक महिला होने के नाते आप ये फ्रीडम खो देते हो कि आप कैसे कपड़े पहनना चाहते हो। अगर आप पब्लिक फिगर हो तो आपको बेहद केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि कई बार चीजें हाथ से निकल जाती हैं।

बता दें की इससे पहले जाह्नवी कपूर और नोरा फतेही भी गलत एंगल से तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने पर पैपराजी पर अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी हैं।