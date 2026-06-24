'दुल्हनिया ले आएगी' का फर्स्ट लुक रिलीज, हटके अंदाज में दिखीं खुशाली कुमार

एक्ट्रेस खुशाली कुमार की अपकमिंग पारिवारिक मनोरंजक फिल्म 'दुल्हनिया ले आएगी' का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। पोस्टर में खुशाली कुमार एक अनोखे ब्राइडल अवतार में नजर आ रही हैं, जिसने दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है।

पोस्टर में खुशाली कुमार पारंपरिक दुल्हन के जोड़े में दिखाई दे रही हैं, लेकिन आंखों पर स्टाइलिश सनग्लासेस और आत्मविश्वास से भरा उनका अंदाज उन्हें पारंपरिक दुल्हनों से अलग पहचान देता है। पोस्टर से संकेत मिलता है कि फिल्म की नायिका का किरदार बेहद खास और अप्रत्याशित होने वाला है।

आकाशादित्य लामा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में खुशाली कुमार के साथ पियूष मिश्रा और महेश मांजरेकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी एक ऐसी दुल्हन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक खास मिशन और तय समयसीमा के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। फिल्म में हास्य, भावनाएं और कई अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिलेंगे।

फिल्म के बारे में निर्देशक आकाशादित्य लामा ने कहा कि यह परिवार, रिश्तों और उनसे जुड़ी जटिलताओं तथा खुशियों का जश्न मनाने वाली कहानी है। उन्होंने कहा कि फिल्म की केंद्रीय पात्र ऐसी दुल्हन है, जिसे दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा।

वहीं खुशाली कुमार ने कहा कि कहानी सुनते ही उन्हें लगा कि यह ऐसा किरदार है, जिसे वह जरूर निभाना चाहेंगी। उनके अनुसार, यह किरदार आत्मविश्वासी, भावुक और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली युवती का है। उन्होंने कहा कि पोस्टर केवल उसके व्यक्तित्व की एक झलक है और फिल्म में दर्शकों के लिए कई सरप्राइज मौजूद हैं।

निर्माताओं का दावा है कि अपनी दिलचस्प कहानी, रंग-बिरंगे किरदारों और दमदार कलाकारों के साथ ‘दुल्हनिया ले आएगी’ पारिवारिक मनोरंजन की उस परंपरा को नए अंदाज में पेश करेगी, जिसे दर्शक हमेशा पसंद करते रहे हैं। फिल्म दुल्हनिया ले आएगी 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।