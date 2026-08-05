Lock Upp 2 Finale: श्रेया कालरा बनीं दूसरी फाइनलिस्ट, अकांक्षा चमोला का सफर खत्म

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के बहुचर्चित रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। जैसे-जैसे शो का ग्रैंड फिनाले नजदीक आ रहा है, अत्याचार के खेल में जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं। हालिया एपिसोड में आए एक बड़े मोड़ ने जहां दर्शकों और घर के सदस्यों को चौंका दिया, वहीं शो को इसकी दूसरी फाइनलिस्ट भी मिल गई है।

टीवी की पॉपुलर पर्सनालिटी श्रेया कालरा ने आधिकारिक तौर पर 'लॉक अप 2' के फिनाले में अपनी जगह पक्की कर ली है। वह शिवांगी जोशी के बाद सीधे ट्रॉफी की दौड़ में शामिल होने वाली दूसरी कंटेस्टेंट बन गई हैं।

'योग्य' बनाम 'अयोग्य' टास्क में पलटा खेल

हालिया एपिसोड में मेकर्स ने फॉर्मेट में एक चौंकाने वाला बदलाव किया। घर के सदस्यों को दो अलग-अलग समूहों में बांटा गया — 'योग्य' और 'अयोग्य'। इस टास्क की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि शक्तियों की अदला-बदली कर दी गई। योग्य कंटेस्टेंट्स के पास किसी एक खिलाड़ी को शो से बेघर करने की जिम्मेदारी थी। अयोग्य कंटेस्टेंट्स के हाथ में यह पावर थी कि वे किसी एक सदस्य को सीधे फिनाले में भेज सकें।

श्रेया कालरा बनीं दूसरी फाइनलिस्ट

अयोग्य श्रेणी में शामिल तीन कंटेस्टेंट्स — अकांक्षा चमोला, शिल्पा शिंदे और राम कपूर — ने सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए श्रेया कालरा का चयन किया। श्रेया के गेम-प्लान और दबदबे को देखते हुए उन्हें सीधे फिनाले का टिकट दे दिया गया।

अकांक्षा चमोला का हुआ शॉकिंग एलिमिनेशन

एक तरफ जहां श्रेया की खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं दूसरी तरफ एविक्शन प्रक्रिया ने माहौल को गमगीन कर दिया। वरुण यादव, योगेश रावत और श्रेया कालरा — ने आपस में चर्चा करने के बाद अकांक्षा चमोला को शो से बाहर का रास्ता दिखाने के पक्ष में वोट किया। बेघर होने के फैसले से अकांक्षा काफी भावुक नजर आईं। विशेषकर राम कपूर और वरुण यादव द्वारा खुद को 'कम योग्य' समझे जाने की बात से वह काफी आहत दिखीं।

हर्षद चोपड़ा का त्याग: शिवांगी जोशी बनी थीं पहली फाइनलिस्ट

इससे पहले के एपिसोड में दर्शकों ने इस सीजन का सबसे इमोशनल पल देखा था। अभिनेता हर्षद चोपड़ा ने अपना गेम और फिनाले में जाने का मौका कुर्बान करते हुए शिवांगी जोशी को पहली फाइनलिस्ट बनने का मौका दिया था। हर्षद के इस अप्रत्याशित और निस्वार्थ कदम की सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ हुई थी।

'लॉक अप 2' का खिताब जीतने वाले विजेता को 1 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि और चमचमाती ट्रॉफी मिलेगी। हालांकि अन्य रनर-अप्स को कोई कैश प्राइज नहीं मिलेगा, लेकिन योगेश रावत पहले ही एक स्पेशल टास्क जीतकर 10 लाख रुपये अपने नाम कर चुके हैं। 'लॉक अप 2' का धमाकेदार ग्रैंड फिनाले बुधवार, 5 अगस्त 2026 को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होगा।