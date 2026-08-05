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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 5 August 2026 (11:49 IST)

'सालार 2' और 'कल्कि 2' से पहले प्रभास की इन 5 फिल्मों के सीक्वल का है फैंस को इंतज़ार

Prabhas Movies
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (11:51 IST)
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बिना किसी शक के पैन-इंडिया सुपरस्टार, प्रभास ने ऐसी फिल्मों के साथ एक असाधारण विरासत बनाई है जिन्होंने हर पीढ़ी के दर्शकों को लुभाया है। बेजोड़ स्क्रीन प्रेजेंस और वर्सेटिलिटी के साथ बड़े-से-बड़े किरदारों को जीवंत करने के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने कई आइकॉनिक फिल्में दी हैं जिन्हें रिलीज के सालों बाद भी पसंद किया जाता है। 
 
जहां सुपरस्टार प्रभास बड़े एंटरटेनर की एक रोमांचक लाइनअप के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहीं उनकी एवरग्रीन फिल्मोग्राफी अभी भी दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि उनकी कुछ पसंदीदा कहानियों और किरदारों का आगे क्या हुआ।
उनकी कई सबसे मशहूर फिल्मों में ज़बरदस्त सीक्वल के सभी तत्व हैं, जिनमें रिच दुनिया और यादगार हीरो हैं जो एक और चैप्टर के हकदार हैं। जहां फैंस सालार 2 और कल्कि 2898 AD पार्ट 2 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं प्रभास की कई पसंदीदा फिल्में हैं जिनकी कहानियों को दूसरा चैप्टर मिलना चाहिए।
 
साहो
प्रभास की सबसे स्टाइलिश एक्शन एंटरटेनर में से एक, साहो ने दर्शकों को क्राइम सिंडिकेट, हाई-स्टेक डकैतियों और अचानक आने वाले ट्विस्ट की दुनिया से मिलवाया। फिल्म में प्रभास को एक करिश्माई और लार्जर-दैन-लाइफ अवतार में दिखाया गया, जिसमें ज़बरदस्त एक्शन सेट और एक पेचीदा कहानी थी। एंडिंग ने यूनिवर्स को और बढ़ाने के लिए काफी जगह छोड़ी, जिससे फैंस को यकीन हो गया कि अशोक चक्रवर्ती बड़े पर्दे पर एक और रोमांचक मिशन के हकदार हैं।
 
डार्लिंग
इतने सालों बाद भी, डार्लिंग प्रभास की सबसे पसंदीदा रोमांटिक एंटरटेनर में से एक है। उनके आसान चार्म, कॉमिक टाइमिंग और दिल को छू लेने वाली केमिस्ट्री ने फिल्म को दर्शकों के बीच तुरंत पसंदीदा बना दिया। इसकी फील-गुड स्टोरीटेलिंग दर्शकों को पसंद आती है, जो पसंदीदा किरदारों को फिर से देखना और यह देखना पसंद करेंगे कि उनकी यात्रा का अगला चैप्टर कैसा दिखता है।
 
मिर्ची
मिर्ची को प्रभास के करियर की सबसे खास फिल्मों में से एक माना जाता है, जिसमें एक्शन, फैमिली इमोशन, रोमांस और एंटरटेनमेंट का एकदम सही मेल है। जय के उनके किरदार ने दर्शकों के दिल को छू लिया, और फिल्म की इमोशनल गहराई इसे बार-बार देखने लायक बनाती है। ऐसे यादगार किरदारों और रिश्तों के साथ, फैंस को अक्सर लगा है कि मिर्ची एक ऐसा सीक्वल डिज़र्व करती है जो जय की ज़िंदगी के एक नए फेज़ को दिखाता हो।
 
बिल्ला
बिल्ला में, प्रभास ने अपने करियर की सबसे स्टाइलिश परफॉर्मेंस में से एक दी। उनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से लेकर शानदार एक्शन और सोफिस्टिकेटेड कहानी तक, इस फिल्म ने फैंस की पूरी पीढ़ी के लिए स्टाइल को बदल दिया। बिल्ला की दिलचस्प दुनिया आज भी संभावनाओं से भरी हुई लगती है, जो इसे आज के ज़माने के सीक्वल के लिए सबसे सही टाइटल में से एक बनाती है।
 
रेबेल
पावरफुल एक्शन, यादगार डायलॉग और प्रभास की ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस से भरपूर, रेबेल ने इतने सालों में एक डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग बनाई है। इस फ़िल्म में बड़े-बड़े किरदारों से भरी एक बड़ी दुनिया दिखाई गई, जिससे दर्शक यह देखने के लिए उत्सुक हो गए कि कहानी आगे कहाँ जा सकती है। सीक्वल की चाहत लंबे समय से उन फ़ैन्स के बीच रही है जो मानते हैं कि रेबेल यूनिवर्स में अभी भी बहुत कुछ है।
 
अपने पीछे एक बेमिसाल विरासत और आगे एक रोमांचक भविष्य के साथ, प्रभास भारतीय सिनेमा के पैमाने को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। सुपरस्टार की बहुप्रतीक्षित लाइनअप में फ़ौज़ी, स्पिरिट, सालार पार्ट 2: शौर्यंगा पर्वम और कल्कि 2898 AD पार्ट 2 शामिल हैं, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि वह भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले सितारों में से एक क्यों हैं। जैसे-जैसे दर्शक इन आने वाली फ़िल्मों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी टाइमलेस क्लासिक्स के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है, यह साबित करता है कि कुछ कहानियाँ सच में दूसरे चैप्टर की हक़दार हैं।
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