व्हाइट आउटफिट में रकुल प्रीत सिंह ने ढाया कहर, एलिगेंस और ग्लैमर का दिखा परफेक्ट कॉम्बिनेशन

बॉलीवुड की खूबसूरत और स्टाइलिश अभिनेत्रियों में शुमार रकुल प्रीत सिंह अक्सर अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ बेहद शानदार और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर उनके फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

व्हाइट कलर के इस रॉयल आउटफिट में रकुल सादगी और हॉटनेस का ऐसा तड़का लगा रही हैं कि सोशल मीडिया का पारा चढ़ गया है। तस्वीरों में रकुल प्रीत सिंह एक बेहद खूबसूरत ऑल-व्हाइट कोऑर्ड-सेट में नजर आ रही हैं।

उन्होंने फ्रंट-ओपन स्टाइल की क्रॉप जैकेट पहनी है, जिसकी फुल-स्लीव्स और मॉडर्न कट उन्हें एक बॉस-लेडी लुक दे रहे हैं। जैकेट पर लगा गोल्ड-टोन्ड स्टारफिश स्टाइल ब्रोच पूरे आउटफिट का मुख्य आकर्षण है, जो प्लेन व्हाइट लुक को तुरंत लग्जरी टच दे रहा है।

इसके साथ रकुल ने हाई-वेस्टेड, फ्लोर-लेंथ पेंसिल स्कर्ट पेयर की है, जो उनकी परफेक्ट फिगर और बॉडी कर्व्स को बेहद खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर रही है।

रकुल ने अपने इस एलिगेंट लुक को बैलेंस करने के लिए मेकअप और एसेसरीज को बेहद सटल रखा है। उन्होंने अपने बालों को मिडिल-पार्टेड रखकर सॉफ्ट वेवी स्टाइल दिया है। बालों पर हाइलाइट्स उनके ऑल-व्हाइट लुक को और उभरा हुआ बना रहे हैं।

न्यूड लिपस्टिक, सॉफ्ट स्मोकी आइज और फ्लॉलेस बेस के साथ उनका मिनिमल ग्लोइंग मेकअप रकुल के चेहरे के ग्लो को बढ़ा रहा है। कानों में स्टेटमेंट गोल्डन इयररिंग्स और उंगलियों में मिनिमल रिंग्स उनके इस लुक को कंप्लीट करते हैं।

तस्वीरों में रकुल कभी शीशे के सहारे खड़े होकर तो कभी ईंटों की वॉल के आगे कॉन्फिडेंस के साथ पोज़ देती नजर आ रही हैं। उनके सिडक्टिव और एटीट्यूड-भरे पोज़ ने पूरे फोटोशूट में एक अलग जान फूंक दी है।

रकुल प्रीत सिंह का यह लेटेस्ट अवतार फैशन लवर्स के लिए एक परफेक्ट स्टाइल इंस्पिरेशन है। अगर आप भी किसी इवेंट में एलिगेंट और ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, तो रकुल का यह व्हाइट मोनोक्रोम लुक ट्राई कर सकती हैं!