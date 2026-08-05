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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 5 August 2026 (12:27 IST)

अमृता खानविलकर और हिमांशु मल्होत्रा डेढ़ साल से रह रहे अलग, तलाक की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

Amruta Khanvilkar
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (12:28 IST)
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टीवी और सिनेमा जगत के पावर कपल्स में शुमार अमृता खानविलकर और हिमांशु मल्होत्रा को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दोनों स्टार्स पिछले लगभग डेढ़ साल से एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही दोनों के फैंस के बीच खलबली मच गई है और तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। 
 
हालांकि, दोनों ने अभी तक कानूनी रूप से अलग होने या तलाक लेने जैसा कोई कदम नहीं उठाया है। खबरों के अनुसार अमृता और हिमांशु एक ही छत के नीचे नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनके रिश्तों में कड़वाहट नहीं आई है। दोनों के बीच आज भी काफी सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। वे नियमित रूप से एक-दूसरे के संपर्क में रहते हैं और अपने निजी जीवन से लेकर पेशेवर प्राथमिकताओं तक पर खुलकर चर्चा करते हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अमृता और हिमांशु ने अलग रहने का फैसला रिश्ते की किसी दिक्कत की वजह से नहीं लिया है। बल्कि उन्हें ये फैसाल व्यावहारिक कारणों से लिया है। कपल को ऐसा फैसला निजी और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों की वजह से लेना पड़ा। 
 
जब मीडिया ने इस खबर की पुष्टि के लिए अमृता खानविलकर और हिमांशु मल्होत्रा से संपर्क किया, तो उन्होंने बेहद सादगी और स्पष्टता से अपना रुख साफ किया। दोनों ने संयुक्त रूप से कहा, हम अभी भी शादीशुदा हैं। इसके अलावा हम अपनी पर्सनल लाइफ पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनके इस बयान ने साफ कर दिया है कि वे अपने निजी मामलों को सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहते।
 
2004 में हुई थी पहली मुलाकात, 2015 में रचाई शादी
अमृता और हिमांशु की लव स्टोरी बेहद खूबसूरत रही है। दोनों की पहली मुलाकात साल 2004 में रियलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज' के सेट पर हुई थी। यहीं से उनकी दोस्ती हुई और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई।
लगभग एक दशक तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, इस जोड़े ने जनवरी 2015 में शादी कर ली। शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों ने मशहूर डांस रियलिटी शो 'नच बलिये 7' में भाग लिया। इस शो में उनकी केमिस्ट्री और शानदार परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब पसंद किया और वे इस शो के विजेता बने।
 
करियर की बात करें तो अमृता खानविलकर मराठी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने 'साड़े माड़े तीन', 'अर्जुन', 'आयना का बायना' और 'बाजी' जैसी सुपरहिट मराठी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वे हिंदी फिल्मों और ओटीटी सीरीज में भी लगातार सक्रिय हैं। 
 
वहीं, हिमांशु मल्होत्रा ने हिंदी टेलीविजन और फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाई है। उन्होंने 'फूंक', 'हिम्मतवाला' और सुपरहिट फिल्म 'राजी' में काम किया है। टीवी पर वे 'भागोंवाली - बांटें अपनी तकदीर', 'लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज' और 'चीकू की मम्मी दूर की' जैसे लोकप्रिय सीरियल्स का हिस्सा रह चुके हैं।
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