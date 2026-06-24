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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: बुधवार, 24 जून 2026 (15:05 IST)

रोनाल्डो, नेमार और ड्रेक जैसे खास लोगों की लिस्ट में शामिल हुईं उर्वशी रौतेला, खरीदीं 90 करोड़ की दो बुगाटी टर्बिलॉन हाइपरकार

Urvashi Rautela Bugatti Tourbillon
ग्लोबल स्टार उर्वशी रौतेला ने अपनी शानदार लाइफस्टाइल में एक और बेहतरीन चीज शामिल करके दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। खबर है कि उर्वशी ने एक नहीं, बल्कि दो बेहद खास बुगाटी टर्बिलॉन हाइपरकार खरीदी हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 90 करोड़ रुपए है।
 
इस शानदार खरीदारी के साथ, उर्वशी दुनिया भर की उन मशहूर हस्तियों और स्पोर्ट्स आइकन के खास ग्रुप में शामिल हो गई हैं, जिन्हें अनोखी और बेहतरीन कारें पसंद हैं। इस ग्रुप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार जूनियर और ड्रेक जैसे नाम शामिल हैं। 

बुगाटी टर्बिलॉन को अब तक की सबसे एडवांस्ड और खास हाइपरकार में से एक माना जाता है। यह इंजीनियरिंग, लग्ज़री और रुतबे का बेहतरीन नमूना है, इसलिए दुनिया के सबसे अमीर लोग इसे पाना चाहते हैं। बुगाटी टर्बिलॉन हाइपरकार की खरीदारी को उर्वशी के बढ़ते ग्लोबल रुतबे और शानदार सफलता का एक और सबूत माना जा रहा है। यह गाड़ी अपने आप में खास है; दुनिया भर में इसकी बहुत कम संख्या में ही बनने की उम्मीद है, इसलिए इसका मालिक बनना कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही संभव है।
 
जैसे-जैसे उर्वशी एंटरटेनमेंट, फ़ैशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के ज़रिए अपनी ग्लोबल पहचान बढ़ा रही हैं, यह नई उपलब्धि दुनिया की सबसे जानी-मानी और प्रभावशाली हस्तियों में उनकी जगह को और मज़बूत करती है। रेड कार्पेट से लेकर लग्ज़री कलेक्शन तक, और फ़िल्मों में कामयाबी से लेकर अंतरराष्ट्रीय पहचान तक, उर्वशी रौतेला लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। वे बेहतरीन जीवन जीते हुए लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं।
 
खबरों के मुताबिक, उनके कलेक्शन में अब दो बुगाटी टूरबिलॉन हाइपरकारें शामिल हो गई हैं। इससे उर्वशी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे उन ग्लोबल सुपरस्टार्स की श्रेणी में आती हैं जो दुनिया भर के मंच पर लग्ज़री, महत्वाकांक्षा और सफलता की नई परिभाषा गढ़ते हैं।
 
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