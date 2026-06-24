'वेलकम टू द जंगल' का नया धमाका, अक्षय कुमार की आवाज में रिलीज हुआ 'तेरा पैसा मेरा पैसा'

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर और अब तक रिलजी हुए गानों को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब फिल्म का नया गाना 'तेरा पैसा मेरा पैसा' रिलीज हो गया है।

फिल्म का यह गाना अभिनेता अक्षय कुमार को गायक के रूप में भी प्रस्तुत करता है, जिसमें उन्होंने फ़रहाद भीवंडीवाला, रुबाई और संगीतकार विक्रम मोंट्रोस के साथ अपनी आवाज़ दी है। अक्षय ने पहले भी कुछ परियोजनाओं में गायन किया है, लेकिन यह गीत उनके लिए खास माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने इस ऊर्जावान और मस्तीभरे गीत में नई ताज़गी और उत्साह भर दिया है।

इस नए गीत का भव्य अनावरण हाल ही में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया, जिसमें निर्देशक अहमद खान के साथ अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, फ़रीदा जलाल, सुनील शेट्टी, जैकलीन फर्नांडीज़, राजपाल यादव, कीकू शारदा और अन्य कलाकार उपस्थित थे।

कार्यक्रम में निर्माता फ़िरोज़ ए. नाडियाडवाला और राकेश डांग भी मौजूद रहे। गीत के विमोचन के बाद इसी गीत का एक आकर्षक कराओके संस्करण मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बांग्ला और तमिल भाषाओं में प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को झूमने और साथ गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया।

एक भव्य पार्टी गीत के रूप में तैयार किया गया 'तेरा पैसा मेरा पैसा' फिल्म की विशाल कलाकार मंडली के कई सदस्यों को एक साथ प्रस्तुत करता है। यह गीत आकर्षक दृश्यों, मज़ेदार संवादों और उस सहज मनोरंजक ऊर्जा से भरपूर है, जो 'वेलकम' श्रृंखला की पहचान रही है। जिन लोगों ने यह गीत देखा है, उनका कहना है कि इसमें वही शरारती और मनोरंजक अंदाज़ है जिसने 'पैसा पैसा' जैसे गीतों को दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाया था।

संगीतकार विक्रम मोंट्रोस का कहना है कि उनका उद्देश्य ऐसा गीत तैयार करना था जो पहली ही धुन से लोगों का मनोरंजन करे। उन्होंने कहा, "‘तेरा पैसा मेरा पैसा’ को कभी भी एक जटिल गीत के रूप में नहीं सोचा गया था। यह एक पार्टी चार्टबस्टर गीत है। हम ऐसा गीत बनाना चाहते थे जिसका आनंद लोग तुरंत उठा सकें।

उन्होंने कहा, अक्षय सर का गायक के रूप में हमारे साथ जुड़ना इस गीत को और भी मज़ेदार बना गया क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग के दौरान अपनी अलग पहचान और सहजता का रंग इसमें घोल दिया। इस गीत का मूड पूरी तरह चंचल और मनोरंजक है, जो संगीत और पर्दे पर दोनों जगह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

मेघा बाली द्वारा लिखे गए इस गीत का संगीत, निर्माण और संयोजन विक्रम मोंट्रोस ने किया है। उन्होंने इस गीत में गायन भी किया है। गीत में फ़रहाद भीवंडीवाला और रुबाई ने भी अपनी आवाज़ दी है।

अहमद खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज़, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फ़रीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफ़ताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, ज़ाकिर हुसैन, विंदू दारा सिंह, उर्वशी रौतेला, हेमंत पांडे, बृजेन्द्र काला, फ़िरोज़ खान (अर्जुन), स्वर्गीय पंकज धीर जी, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, जीतू वर्मा, वृहि कोडवारा, आदित्या सिंह और भाग्य भानुशाली सहित कई कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म 26 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।