हॉलीवुड फिल्म 'ओपेनहाइमर' कश्मीर के सिनेमा हॉल में हाउसफुल

yaseer usman on rekha live in relationship with her secretary: बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रेखा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियोंमें हैं। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एक्ट्रेस की बायोग्राफी 'रेखा : द अनटोल्ड स्टोरी' का हवाला देते हुए कहा गया था कि वह अपनी सेक्रेटरी फरजाना संग लिव इन रिलेशनशिप में हैं।