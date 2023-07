रेखा के सेक्रेटरी संग लिव इन के दावों पर यासिर उस्मान का फूटा गुस्सा, दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

yaseer usman on rekha live in relationship with her secretary: बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रेखा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियोंमें हैं। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एक्ट्रेस की बायोग्राफी 'रेखा : द अनटोल्ड स्टोरी' का हवाला देते हुए कहा गया था कि वह अपनी सेक्रेटरी फरजाना संग लिव इन रिलेशनशिप में हैं।



अब इस किताब के लेखक यासिर उस्मान ने रेखा के बारे में कही जा रही ऐसी बातों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इसे 'मनगढ़ंत कहानी' बताया है। यासिर उस्मान ने उन सभी रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि उनकी किताब में दावा किया गया है कि दिग्गज एक्ट्रेस कई सालों से अपनी सेक्रेटरी के साथ 'लिव-इन रिलेशनशिप' में हैं।

यासिर उस्मान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक लंबा बयान साझा करके हुए इस झूठे दावे पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। यासिर ने लिखा, मेरी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी' के हवाले से लिव-इन रिलेशनशिप का आरोप लगाने वाले आर्टिकल्स पूरी तरह से मनगढ़ंत और गलत हैं। उनको तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। इसका इरादा सिर्फ सनसनीखेज पैदा करना है।

उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि जो बातें मीडिया में कही जा रही हैं, वैसा मेरी किताब में नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा पूरी लिव इन रिलेशनशिप या फिर सेक्शुअल रिलेशनशिप वाली बात भी मैंने अपनी किताब में कहीं भी इस्तेमाल नहीं की है। ये गलत आर्टिकल्स खराब क्लिकबेट पत्रकारिता का परिणाम हैं और हर साल इसका उदाहरण देखने को मिलता ही रहता है।

यासिर ने कहा, अगर मेरी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी से जुड़े इन आर्टिकल्स को तुरंत ठीक नहीं किया गया, तो हम जिम्मेदार पब्लिकेशन्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे।