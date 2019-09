सोशल मीडिया यूजर ने इलियाना डिक्रूज से पूछा बेहूदा सवाल, एक्ट्रेस ने दिया मुंहतोड़ जवाब

सोशल मीडिया पर बॉलीवुड स्टार्स का ट्रोल होना आम बात है। हर दूसरे दिन किसी न किसी सेलिब्रिटीज के ट्रोल होने के खबरें आती रहती हैं। अब सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई हैं। इलियाना अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फैंस से जुड़ी रहती हैं।हाल ही में इलियाना डिक्रूज ने इंस्टाग्राम पर Ask Me Anything सेशन रखा था इस दौरान कई फैंस ने उनसे उनकी अगली फिल्म, पसंद और नापसंद के बारे पूछा. वहीं, एक यूजर ने ऐसा सवाल पूछा जिससे वह नाराज हो गईं और उन्होंने ट्रोल को करारा जवाब दिया।