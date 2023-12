'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग हुई शुरू, अक्षय कुमार ने शेयर किया मजेदार वीडियो | film welcome to the jungle shooting started akshay kumar shares bts video from set

'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग हुई शुरू, अक्षय कुमार ने शेयर किया मजेदार वीडियो

Welcome to the Jungle: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन ‍दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में लंबी चौड़ी स्टारकास्ट नजर आने वाली है। इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं।

'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज से पहले हाल ही में मेकर्स को लेकर काफी विवाद भी हुआ है, जिसके चलते फिल्म की शूटिंग बीच में ही रोक दी गई थी। लेकिन अब इस फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हो गई है।

अक्षय कुमार ने इसका एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वह फिल्म की अन्य स्टार कास्ट भी नजर आ रही है। इस वीडियो में अक्षय कुमार के साथ लारा दत्ता, अरसद वारसी, दिशा पाटनी और फिल्म के अन्य कलाकार भी दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो में लारा शूटिंग के दौरान अक्षय और अरसद पर कोड़े बरसाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अक्षय का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह लोहे के ट्रैक से नीचे गिर जाते हैं।

इस वीडियो को शेयर करते हुए अक्षय ने कैप्शन में लिखा, मजेदार और पागलपंती से भरी चीजों से भरपूर इस यात्रा के लिए आप सभी की शुभकामनाओं की हमें जरूरत पड़ेगी। वेलकम टू द जंगल की शूटिंग शुरू होते ही मस्ती का माहौल शुरू हो जाता है।

बता दें कि 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार के साथ संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, वृहि कोडवारा, जॉनी लिवर, राजपाल यादव, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा नजर आने वाले हैं।

इसके अलावा दलेर मेहंदी, मीका सिंह, राहुल देव, मुकेश तिवारी, शारिब हाशमी, इनामुलहक, जाकिर हुसैन और यशपाल शर्मा भी इस फिल्म का हिस्सा है। 'वेलकम टू द जंगल' क्रिसमस के मौके पर 20 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।