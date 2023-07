'अजमेर 92' का ट्रेलर हुआ रिलीज, रोंगटे खड़े कर देगी फिल्म की कहानी

Deepika Padukone first look from Project K: साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'प्रोजेक्ट के' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म निर्माता नाग अश्विन की फैन्टसी फिल्म 'प्रोजेक्ट के' को इस साल की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है। इस फिल्म में प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी और कमल हसन मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं।