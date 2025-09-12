शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Chinese actor Yu Menglong dies at 37 after falling from building
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (13:01 IST)

37 साल के फेमस चायनीज एक्टर यू मेंगलोंग की मौत, बिल्डिंग से गिरकर गई जान

Famous Chinese actor dies
फेमस चाइनीज सिंगर, एक्टर और मॉडल यू मेंगलोंग का निधन हो गया है। वह महज 37 साल के थे। यू मेंगलोंग की प्रबंधन टीम ने उनके निधन की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यू मेंगलोंग की बीजिंग में एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। 
 
खबरों के अनुसार मेंगलोंग की टीम ने लिखा, बेहद दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि हमारे प्यारे मेंगलोंग की 11 सितंबर को बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस ने किसी भी आपराधिकता से इनकार किया है। हम आशा करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी फैमिली स्ट्रॉन्ग बनी रहें।
 
यू मेंगलोंग के अचानक निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 37 साल की छोटी-सी उम्र में उन्होंने फैंस केबीच जबरदस्त पहचान बनाई थी। मेंगलोंग ने पहली बार साल 2013 में चाइनीज सिंगिंग रियलिटी शो 'सुपर बॉय' में पार्टीसिपेट कर पॉपुलैरिटी हासिल की थी।
 
इसके बाद उन्होंने ‍एक्टिंग का रुख किया। मेंगलोंग ने वेब सीरीज ‘गो प्रिंसेस गो’ में अहम किरदार निभाया, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने हिट फैंटेसी रोमांस ‘एटरनल लव’ में बाई कियान का किरदार निभाया। मेंगलोंग मॉडलिंग की दुनिया में भी सक्रिय थे। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

आनंद एल राय से इम्तियाज अली तक, इन निर्देशकों ने बॉलीवुड में बदल दी प्रेम कहानियों की परिभाषा

आनंद एल राय से इम्तियाज अली तक, इन निर्देशकों ने बॉलीवुड में बदल दी प्रेम कहानियों की परिभाषाबॉलीवुड की प्रेम कहानियां हमेशा से सिनेमा की धड़कन रही हैं, लेकिन कुछ फिल्मकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने प्रेम को परदे पर दिखाने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया, इसे और भी सहज, संवेदनशील, काव्यात्मक और कई बार इसे भव्य बना दिया। इन दूरदर्शी निर्देशकों ने केवल फिल्में नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने ऐसे भावनात्मक अनुभव गढ़े जो अलग-अलग पीढ़ियों और संवेदनाओं से जुड़े।

मिराई में ग्रंथों के रक्षक की भूमिका निभा रहे तेजा सज्जा, अपने किरदार को लेकर खोले राज

मिराई में ग्रंथों के रक्षक की भूमिका निभा रहे तेजा सज्जा, अपने किरदार को लेकर खोले राजएक बाल कलाकार के रूप में कई फिल्मों में काम करने वाले तेजा सज्जा अपनी नई फिल्म 'मिराई' के साथ लोगों के सामने आए हैं। इस फिल्म में भरपूर वीएफएक्स तो दिखेगा ही साथ ही कहानी में भी कुछ अलग परोसने की कोशिश है। यह एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो ग्रंथों को संभालता है और अगर इन ग्रंथों को ना संभाला जाए तो इसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति देवताओं के स्वरूप में बदल जाएगा।

बॉक्स ऑफिस पर लोका चैप्टर 1 का धमाका, 15 दिन में किया इतना कलेक्शन, दिल मद्रासी का हाल बेहाल

बॉक्स ऑफिस पर लोका चैप्टर 1 का धमाका, 15 दिन में किया इतना कलेक्शन, दिल मद्रासी का हाल बेहालसाउथ इंडस्ट्री में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम 'लोका चैप्टर 1' गूंज रहा है, एडवेंचर-फैंटेसी ड्रामा ने सिनेमाघरों में तूफान मचा दिया है। प्रियदर्शन की बेटी और फिल्म की लीड एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन को हर तरफ से सराहना मिल रही है। लोका की सफलता ने दूसरी बड़ी फिल्मों को सीधा नुकसान पहुंचाया है, खासकर 'दिल मद्रासी' को।

मुंबई की तेज रफ्तार में दौड़ती लोकल ट्रेन से कूदीं करिश्मा शर्मा, अस्पताल में चल रहा इलाज

मुंबई की तेज रफ्तार में दौड़ती लोकल ट्रेन से कूदीं करिश्मा शर्मा, अस्पताल में चल रहा इलाज'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' और 'प्यार का पंचनामा' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। एक्ट्रेस एक गंभीर हादसे का शिकार हो गई हैं। करिश्मा मुंबई में चलती ट्रेन से कूदने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। इस बाद की जानकारी करिश्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है।

नेटफ्लिक्स फैमिली ड्रामा Unaccustomed Earth में फ्रीडा पिंटो के साथ लीड रोल में नजर आएंगे सिद्धार्थ

नेटफ्लिक्स फैमिली ड्रामा Unaccustomed Earth में फ्रीडा पिंटो के साथ लीड रोल में नजर आएंगे सिद्धार्थएक्टर सिद्धार्थ को नेटफ्लिक्स की एक घंटे की फैमिली ड्रामा सीरीज़ 'Unaccustomed Earth' में फ्रीडा पिंटो के साथ मुख्य भूमिका में कास्ट किया गया है। यह सीरीज़ जॉन वेल्स और माधुरी शेखर द्वारा बनाई गई है। शो का संचालन भी जॉन वेल्स ही करेंगे। इस सीरीज का निर्देशन ऋतेश बत्रा करेंगे।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com