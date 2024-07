One year of the film Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' की रिलीज को एक साल पूरा हो गया है। इस फिल्म को अभी भी इसके शानदार परफॉर्मेंसेस और जबरदस्त कहानी के लिए सराहा जाता है। फिल्म को मिली तारीफों का मुख्य कारण रणवीर सिंह का बेहतरीन परफॉर्मेंस है।