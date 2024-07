Armaan aur Vishal ke beech hui fight which led to a rule break!

Kya honge iske consequences?



Jaanne ke liye dekhiye weekend ka vaar on #BiggBossOTT3, streaming exclusively on #JioCinema, tonight at 9pm.#VishalPandey #ArmaanMalik @loveutuber#BBOTT3onJioCinema #BBOTT3… pic.twitter.com/A9C1eO1Oav