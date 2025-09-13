शनिवार, 13 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (12:40 IST)

Bigg Boss 19 में हुआ डबल एविक्शन, शो से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता

Bigg Boss 19 Update
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर काफी बज बना हुआ है। इस शो को लेकर कई अपडेट सामने आ रहे हैं। इस वीकेड के वार शो में जबरदस्त ड्रामा दिखने वाला है। इस हफ्ते वीकेंड का वार को सलमान खान की जगह फराह खान होस्ट करने वाली हैं। 
 
इतना ही नहीं इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' से एक की जगह दो कंटेस्टेंट के बेघर होने की खबर आ रही है। इस हफ्ते घर में डबल एविक्शन हुआ है। बिग बॉस के घर से बेघर होने के लिए चार कंटेस्टेंट्स मृदुल तिवारी, नतालिया, अवेज दरबार और नगमा मिराजकर का नाम शामिल है। 
 
'बिग बॉस 19' को शुरू हुए तीन हफ्ते हो चुके हैं और अब तक कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ था। लेकिन अब डबल एविक्शन करके ‍बिग बॉस ने सबकों शॉक कर दिया है। 'बिग बॉस तक' के मुताबिक पोलैंड की मॉडल और एक्ट्रेस नतालिया और नगमा को घर से बेघर कर दिया गया है। 
 
हालांकि, इसकी अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिटा पर दोनों के नाम की चर्चा है। नगमा मिराजकर के एविक्शन से अवेज को झटका लगेगा क्योंकि वह उनकी गर्लफ्रेंड हैं और दोनों शो में साथ थे। नतालिया का जाना भी शॉकिंग है क्योंकि मृदुल तिवारी के साथ उनकी बॉन्डिंग खूब पसंद की जा रही थी। 
 
Bigg Bogg 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के कथित एक्स बॉयफ्रेंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शो में आने की थी चर्चा

Bigg Bogg 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के कथित एक्स बॉयफ्रेंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शो में आने की थी चर्चारियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल अपनी लैविश लाइफ का खूब बखान कर रही हैं। वहीं खुद को तान्या का एक्स बॉयफ्रेंड बताने वाले यूट्यूबर बलराज सिंह उन्हें झूठा बता रहे हैं। बलराज सिंह उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और राजनेता हैं।

3000 लड़कियों में से 'परदेस' के लिए चुनी गई थीं महिमा चौधरी, सुभाष घई ने बदला था एक्ट्रेस का नाम

3000 लड़कियों में से 'परदेस' के लिए चुनी गई थीं महिमा चौधरी, सुभाष घई ने बदला था एक्ट्रेस का नामबॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी 13 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। महिमा चौधरी अपनी डेब्यू फिल्म 'परदेस' से रातों रात स्टार बन गई थीं। इस फिल्म में उनके अपोजिट शाहरुख खान थे। महिमा चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले उनका असली नाम रितु चौधरी था।

दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी, कहा- पूज्य संतों का अपमान बर्दाशन नहीं...

दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी, कहा- पूज्य संतों का अपमान बर्दाशन नहीं...बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के उत्तर प्रदेश के बरेली के सिविल लाइंस इलाके स्थित घर पर दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाशों ने ताबड़तोड़ 2 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। फायरिंग के के वक्त घर में दिशा की बहन पूर्व आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी, पिता जगदीश और मां पद्मा मौजूद थी।

बैड्स ऑफ बॉलीवुड से सिंगिंग डेब्यू भी कर रहे आर्यन खान, पिता शाहरुख ने किया दिलजीत दोसांझ का शुक्रिया

बैड्स ऑफ बॉलीवुड से सिंगिंग डेब्यू भी कर रहे आर्यन खान, पिता शाहरुख ने किया दिलजीत दोसांझ का शुक्रियाबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों अपनी डेब्यू सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर चर्चा में हैं। इस सीरीज में इंडस्ट्री के कई सितारे एक साथ नजर आने वाले हैं। हाल ही में 'बैंड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद पर भड़के कुमार सानू के बेटे, बोले- शादीशुदा मर्दों के साथ या जो भी हाथ लगा...

Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद पर भड़के कुमार सानू के बेटे, बोले- शादीशुदा मर्दों के साथ या जो भी हाथ लगा...कुनिका सदानंद इन दिनों 'बिग बॉस 19' के घर में धमाल मचा रही हैं। कुनिका 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं। वह शो में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे कर रही हैं। इतना ही नहीं कुनिका के कई पुराने इंटरव्यू की क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
