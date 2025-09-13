शनिवार, 13 सितम्बर 2025
3000 लड़कियों में से 'परदेस' के लिए चुनी गई थीं महिमा चौधरी, सुभाष घई ने बदला था एक्ट्रेस का नाम

Mahima Chaudhary
बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी 13 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। महिमा चौधरी अपनी डेब्यू फिल्म 'परदेस' से रातों रात स्टार बन गई थीं। इस फिल्म में उनके अपोजिट शाहरुख खान थे।
 
महिमा चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। महिमा चौधरी साल 1990 के आस-पास टीवी विज्ञापनों में नजर आने लगी थीं। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले उनका असली नाम रितु चौधरी था। 
 
जब महिमा चौधरी वीजे के रूप में काम कर रही थीं, तो उसी दौरान फिल्म निर्देशक सुभाष घई की नजर उन पर पड़ी। उस समय सुभाष घई 'परदेस' फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश में थे। कहानी के मुताबिक उनकी गांव की एक सीधी-सादी और फ्रेश चेहरे की तलाश आखिरकार महिमा पर आकर पूरी हुई।
 
खबरों के अनुसार सुभाष घई ने महिमा से पहले 'परदेस' के लिए 3000 ऑडिन्स लिए थे और कुछ भी फाइनल नहीं हो सका था। साल 1997 में आई महिमा चौधरी की फिल्म 'परदेस' एक बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म के लिए महिमा को बेस्ट डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था।
 
महिमा चौधरी ने दाग द फायर, धड़कन, कुरुक्षेत्र, दिल है तुम्हारा और बागवान जैसी कई ‍फिल्मों में काम किया। साल 2008 के बाद वो अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गईं। इसके बाद वह साल 2016 में वो बंगाली फिल्म 'चॉकलेट' में दिखाई दी।
 
महिमा चौधरी ने साल 2006 में गुपचुप तरीके से आर्टिटेक्ट और बिज़नेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी की थी। हालांकि, साल 2013 में दोनों अलग हो गए। महिमा की एक बेटी अरीना भी है। 
 
