नुसरत जहां ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, समंदर किनारे हुईं बोल्ड

बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं। फैंस को उनके हर पोस्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है। बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं। फैंस को उनके हर पोस्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है।





हाल ही में नुसरत ने अपनी बोल्ड तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की है। इस तस्वीर में वह स्काई ब्लू ब्रालेट और नियोन ट्रांसपेरेंट स्कर्ट पहने नजर आ रही हैं। अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए नुसरत ने गोल्डन हूप ईयररिंग्स पहने हैं।





एक अन्य तस्वीर में नुसरत बीन बैग पर लेटी नजर आ रही हैं। वह हाथ में मोबाइल पकड़े नजरें झुकाते हुए तस्वीर क्लिक करवा रही हैं।

नुसरत इन तस्वीरों में काफी हॉट दिख रही हैं। फैंस के बीच उनका ये लुक काफी वायरल हो रहा है। तस्वीरों को शेयर करते हुए नुसरत ने कैप्शन में लिखा, Paint the sky. Make it yours.