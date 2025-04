ब्लैक ड्रेस पहन अवनीत कौर ने फ्लॉन्ट किया किलर फिगर, इंटरनेट का बढ़ाया तापमान

अवनीत कौर टीवी के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कदम रख चुकी हैं। 23 साल की अवनीत सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। उनका इंस्टा अकाउंट हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। अवनीत अपनी सिजलिंग अदाओं से फैंस के होश उड़ा देती है।

इस बार अवनीत ने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस में अपनी तस्वीरें शेयर की है। इस स्टाइलिश ड्रेस में वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं।

अवनीत ने ग्लॉसी मेकअप और बालों का स्टाइलिश बन बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। एक्ट्रेस ने कानों में बड़े से झूमके और हाथ में ब्रेसलेट भी पहना हुआ है।

तस्वीरों में अवनीत बेहद सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं।

अवनीत ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, She was cool- as if the whole world seemed to spin around her in smooth jazz.

अवनीत कौर अपने फैशन सेंस से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। अवनीत ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म टिकू वेड्स शेरू से बॉलीवुड डेब्यू किया था।