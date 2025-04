बिकिनी पहन अलाया एफ ने दिए किलर अंदाज में पोज, वीडियो देख बढ़ी फैंस की धड़कने

बॉलीवुड एक्ट्रेस अलाया एफ अपनी मां पूजा बेदी की तरह ही बेहद हॉट एंड ग्लैमरस हैं। अलाया अपनी दमदार अदाकारी के साथ ही अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से भी फैंस को दीवाना बना देती हैं। उनका इंस्टा अकाउंट हॉट तस्वीरों और वीडियो से भरा हुआ है।

अलाया एफ ने हाल ही में एक वीडियो फैंस के साथ शेयर किया है। इस वीडियो में अलाया का सिजलिंग अंदाज देख फैंस मदहोश हो गए हैं।

वीडियो में अलाया बिकिनी और बैगी डेमिन में नजर आ रही हैं। वह बेहद की कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के साथ पोज देती नजर आ रही हैं।

अलाया एक की बोल्डनेस देख फैंस मदहोश हो गए हैं। इस वीडियो के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, This video has been waiting patiently in my drafts

अलया एक ने सैफ अली खान संग फिल्म 'जवानी जानेमन' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह फ्रेडी और यू-टर्न जैसी फिल्मों में नजर आईं।