'कुत्ते' का मोशन पोस्टर रिलीज, फिल्म के हर किरदार का जबरदस्त लुक आया सामने

1 Haddi aur 7 Kuttey!

Let the bhasad begin #Kuttey in cinemas 13th January@arjunk26 #Tabu #NaseeruddinShah @konkonas #KumudMishra #RadhikaMadan #ShardulBhardwaj @aasmaanbhardwaj pic.twitter.com/CV7NubL3sq