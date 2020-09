सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर अनुष्का शेट्टी की फिल्म 'निशब्दम' का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज

Ssshhh maintain silence



Trailer out September 21, 1pm#NishabdhamOnPrime premieres October 2 in Telugu and Tamil, with dub in Malayalam#AnushkaShetty @ActorMadhavan @yoursanjali @actorsubbaraju #ShaliniPandey @hemantmadhukar #TGVishwaPrasad @konavenkat99 @vivekkuchibotla pic.twitter.com/Zfvd0IpQZV