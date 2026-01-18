रविवार, 18 जनवरी 2026
Written By रूना आशीष
Last Modified: रविवार, 18 जनवरी 2026 (13:41 IST)

मिनी माथुर ने वेबदुनिया संग शेयर की प्रशांत तमांग से जुड़ी यादें, बोलीं- दिमाग एकदम सुन्न हो गया है...

Mini Mathur
मैं हमारे 'इंडियन आइडल 3' के सारे ही लोगों से मैं संपर्क में बनी रहती हूं। मुझे वह लोग फोन करके या मैसेज करके बताते रहते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या-क्या चल रहा है। मुझे मालूम चल जाता है कि प्रलीन क्या कर रहा है या चैंग का भी क्या शूट चल रहा है। प्रशांत कहां पर परफॉर्म करने जा रहा है या अमित पॉल क्या कर रहा है। 
 
ऐसे में जब मुझे चैंग फोन लगाते हैं कि हमारे इंडियन आइडल 3 के विनर यानी कि प्रशांत तमांग अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे इस बात को लूं। मतलब इतना युवा कलाकार, इतना टैलेंटेड कलाकार है। महज 43 साल की उम्र की चला गया। उनको दिल्ली में पसंद किया जाता है। वही रहते थे। उन्हें मुंबई में पसंद किया जाता है। उन्हें दार्जिलिंग में बहुत पसंद किया जाता है और ऐसे व्यक्ति के बारे में जब आप खबर सुनते हो तो आप सिर्फ सन्न रह जाते हो। 
 
यह कहना है मिनी माथुर का जो कि टेलीविजन पर इंडियन आयल की शुरुआत के समय से शो प्रजेंटर रही है उनकी बोलने की स्टाइल हो या उनका अपने कंटेस्टेंट के साथ का बॉन्डिंग हो दोनों के लिए खास तौर पर से उन्हें पसंद किया जाता रहा है। आप उन्हें एक्ट्रेस के तौर पर तो देखते ही आ रहे हैं लेकिन एंकर के तौर पर भी उन्होंने टेलीविजन में एक अच्छी खासी और बहुत मजबूत छवि बनाई है। 
 
प्रशांत तमांग की जब हाल ही में असामयिक मृत्यु की खबर आई तब वेबदुनिया ने उनसे संपर्क किया और मिनी से जानना चाहा कि क्या वह अपने कुछ मनोव्यथा कहना चाहती हैं क्योंकि प्रशांत तमांग भी उनके बहुत पसंदीदा कंटेस्टेंट में से रहे हैं हालांकि उनकी बॉन्डिंग सारे ही नवोदित कलाकारों के साथ बहुत अच्छी रही है। 
 
ऐसे में मिनी माथुर वेबदुनिया को आगे बताती है कि, जितने भी इंडियन ऑयल के सीजन मैंने होस्ट किए हैं, उसमें मुझे इंडियन आइडल 3 खासतौर पर पसंद आया है और मैं उससे आज भी उतना ही जुड़ाव महसूस करती हूं। बात कुछ ऐसी है कि जो मुख्य इंडियन आइडल शो था, उसके अलावा भी हम एक साथ में छोटा शो करते थे। जो था इंडियन आइडल रूबरू जिसमें हम कंटेस्टेंट्स के साथ बैठकर बातें करते थे। 
 
मैं उनसे पूछती थी उनके सपनों के बारे में वह क्या आशाएं लगाकर बैठे हैं अपने जीवन को लेकर और इस दौरान बहुत सारी बातें यही कंटेस्टेंट्स मुझे खुल कर बताते थे। ऐसे भी मुझे मालूम पड़ा कि यह सारे के सारे ही कंटेस्टेंट जो है, वह अपने घर के बने हुए खाने को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तब मैंने अपने शो वालों से बहुत जोर देकर कहा था कि बच्चों को एक बार घर का खाना खिलाने की इच्छा है। मेरी इन सभी को मेरे घर पर भेज दो। लेकिन तब यह फॉर्मेट नहीं था कि कंटेस्टेंट होस्ट के साथ बहुत क्लोज हो। 
 
लेकिन मैं उनको बोलती रही कि आप चाहो तो अपने टीम में से किसी को मेरे साथ घर पर भेज दो। लेकिन इन बच्चों को कम से कम घर का एक बार खाना खिलाने दो। बच्चे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे कि शो के क्वालिटी में फर्क आए। यह वह समय था जब कंटेस्टेंट और होस्ट को बहुत सधे हुए तरीके से ही पेश आना होता था। फिर मेरे बार-बार कहने पर और बहुत जोर देकर कहने पर कुछ तब्दीलियां की गई और इन बच्चों को मेरे घर पर भेजा गया और मैंने उनको खूब घर का बना हुआ खाना खिलाया। 
 
पराठे खिलाए और मुझे आज भी याद है जब यह सारे ही लोग बैठे थे। हम रात भर बातें करते रहे, गाने गाते रहे। एक दूसरे की टांग खींचते रहे और सुबह 6 बजे तक हम में से कोई भी सोया नहीं था। जब यह खबर मैंने सुनी, तो मैं एकदम से अपनी यादों में कहीं गुम हो गई। मैं आज की कोशिश कर रही हूं कि मेरा एक पुराना कैमरा जिसमें मेरी और प्रशांत की बहुत सारी तस्वीर है वह कुछ बिगड़ गया है और वह ठीक नहीं हुआ है। मैं चाहती हूं कि वह तस्वीर में एक बार प्रिंट करवा कर देख सकूं। 
 
मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत कठिन घड़ी है कि इतने अच्छे कलाकार जिससे मेरा इतना मजबूत रिश्ता रहा। मैं उनके गाने को बहुत पसंद करती थी। मैं चाह कर भी अपने पुराने फोटो नहीं देख पा रही हूं। बस मेरी यही कोशिश है कि किसी तरह से वह कैमरा ठीक हो जाए तो मैं उन सारी तस्वीरों को लोगों से शेयर कर सकूं। अब मेरी मनस्थिति कुछ ऐसी है कि मैं सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट नहीं कर पा रही हूं। दिमाग एकदम सुन्न हो गया है।
 
अपनी बात को जारी रखते हुए मिनी आगे बताती हैं कि आप मुझे कोई भी ऐसा रियालिटी शो बता दो आज के समय में जिसमें आपको उस शो का सीजन 3 याद हो जबकि इंडियन आइडल के सीजन 3 के टॉप टेन कौन रहे हैं। आप यह हमको गिन कर बता सकते हो। बात कुछ ऐसी है कि यह उस समय ऐसा इकलौता शो था जो सिंगिंग रियलिटी शो था तो लोगों का ध्यान वैसे ही इनके साथ जुड़ जाता था और वह इमोशनली इन कंटेस्टेंट के साथ अच्छे से जुड़ जाते थे। 
 
दर्शक का अपना दिमाग होता है। आप उन्हें कम नहीं आंक सकते हैं और अच्छी बात यह होती थी कि रियलिटी शो में जो दिखाया जा रहा है, वह सच में जैसा हुआ है। वैसे ही दिखाया गया। उसमें कोई बनावटीपन या नकलीपन नहीं लगता था और यह बात दर्शक बहुत आसानी से भांप जाते थे। जो कंटेस्टेंट भी आते थे वह अपने दिल की बात बहुत खुलकर बताते थे। हम लोगों की जो बॉन्डिंग भी होती थी, वह भी एक दम साफ-सुथरी होती थी। 
 
बात तो यह भी है कि इंडियन आइडल को देखने वाले दर्शक आज भी यह फॉलो करते हैं कि मोनाली ने अभी कौन सा गाना गाया है। रविंद्र रवी का कौन सा गाना अब आने वाला है। कौन कहां है यह सब जाने कि आज भी उन दर्शकों को इच्छा होती है क्योंकि यह शो है ऐसा बन गया था। 
 

प्रशांत की कोई खास बात अगर आपको याद हो? 

आप तो जानते हैं ना प्रशांत कैसा था। एकदम शर्मिला सा, कम बोलने वाला उसकी मुस्कुराहट ही बता देती थी कि वह अच्छे से रियेक्ट भी नहीं कर पाता होगा इतना शर्मीले स्वभाव का था। हमारे जज भी अगर उन्हें कुछ कह देते थे तो चुपचाप नम्र होकर उनकी बात को सुन लेता था और उस पर काम करना शुरू कर देता था। वहीं पर अमित पाल एकदम, फ्लैंबॉयंट और एकदम खूब सारी एनर्जी के साथ दिखने वाला एक कंटेस्टेंट था। 
 
अंत तक लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अमित पाल जीतेगा या प्रशांत तमांग और आप तो जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में संगीत का प्रचलन कितना ज्यादा है। अमित भी वही का था और प्रशांत तमांग भी वहीं का। लेकिन शायद प्रशांत के शर्मीले स्वभाव ने लोगों का दिल लुभा लिया था।
 
एक वाक्य आपसे शेयर करती हूं। मैं अपने बेटे को कभी भी किसी भी सेट या किसी स्टूडियो में लेकर नहीं जाती थी। मुझे वह ठीक नहीं लगता था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मुझे अपने बेटे को विवान को आइडल के सेट पर ले जाना पड़ा। उस समय वह 3 साल का था। वही 3 साल का बच्चा बाकी किसी कंटेस्टेंट से बात नहीं कर रहा है। वह सिर्फ प्रशांत के साथ ही बैठा हुआ है। 
 
उन दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी लगी मुझको मुझे आज भी याद है जब प्रशांत ने उसके हाथ में वह एक प्रेयर यानी कि प्रार्थना की माला पहनाकर तथा उसे किसी मठ ने दी थी। उसने वह मेरे बेटे विवान को दे दी और मेरे बेटे को प्रशांत इतना पसंद है कि वह आज भी उसके साथ उसके रूम में ही रहती है। जब यह खबर मैंने अपने बेटे को सुनाई जो आज बड़ा हो गया है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ उसको यह बताना कि अब प्रशांत हमारे बीच में नहीं रहा है। 
 

आखिरी में प्रशांत या उनके फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे

मुझे इतना ही कहना है कि प्रशांत तुम जहां कहीं भी हो इस पूरे दुनिया में, यह याद रखना कि तुम और तुम्हारा संगीत हमेशा साथ में ही रहेगा। हम तो बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं और खासतौर पर से तुम्हारे फैन्स भी तुम्हें बहुत मिस करने वाले हैं। मेरा प्रशांत की फैमिली से यह कहना है कि वह समय हिम्मत ना खोए। 
 
प्रशांत को सभी ने बहुत ज्यादा प्यार किया है। प्रशांत तमांग ना सिर्फ बहुत बेहतरीन सिंगर रहा है बल्कि वह तो एक्टिंग में भी कमाल कर रहा था। उसने पाताल लोक में जब काम किया था तो वह कितना बेहतरीन काम किया था। दार्जिलिंग का यह चमकता सितारा जो हमारे बीच में नहीं है तो दिल टूट कर बिखर रहा है।
