रविवार, 18 जनवरी 2026
  4. Minissha Lamba once wanted to become a journalist now professional poker player
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 18 जनवरी 2026 (11:46 IST)

कभी पत्रकार बनना चाहती थीं मिनिषा लांबा, फिल्में नहीं मिली तो करने लगीं यह काम

Minissha Lamba Birthday
बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस रही हैं जिन्हें पहचान तो खूब मिली लेकिन वो अब गायब हो चुकी है। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'बचना ऐ हसीनों' में नजर आ चुकीं मिनिषा लांबा। मिनिषा लांबा 18 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 
 
दिल्ली की रहने वाली मिनिषा एक पत्रकार बनना चाहती थीं लेकिन मॉडलिंग ने उनकी किस्मत बदल दी। मिनिषा ने कई फिल्मों में काम इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स के साथ काम किया। लेकिन उनका करियर सफलता का शिखर नहीं छू पाया। यही वजह थी कि वो धीरे-धीरे वो पर्दे से दूर हो गई।
 
रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिषा लांबा अब एक्टिंग छोड़कर किसी और काम में अपना करियर बना रही हैं। खबरों के अनुसार मिनिषा लांबा प्रोफेशनल पोकर प्लेयर बन चुकी हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में दी थी।
 
मिनिषा लांबा ने बताया था, पोकर के बारे में मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था, हालांकि शुरुआत में मैं इससे दूर रही थी। लेकिन जब मैंने इस खेल को चुना और सीखा मुझे इस खेल में उपलब्धि हासिल होने लगी।
 
अपने बॉलीवुड करियर के बारे में बताते हुए मिनिषा लांबा ने कहा था बॉलीवुड में मेरे करियर ने मुझे पीछे खींच लिया, क्योंकि मुझे वैसे रोल नहीं मिले जैसे मैं करना चाहती थी। लेकिन जब कभी मुझे ऐसे रोल मिलेंगे तो मैं वापस बॉलीवुड में आ जाऊंगी।
 
मिनिषा ने साल 2015 में फिल्म 'यहां' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनकी आखिरी फिल्म भूमि थी जो 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म में उनका छोटा सा रोल था। इस फिल्म के बाद ही मिनिषा ने बॉलीवुड से दूरी बनाने का फैसला किया।
 
मिनिषा लांबा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही हैं। उन्होंने साल 2015 में रेयान थॉम संग शादी की थी। हालांकि कुछ सालों बाद ही दोनों का तलाक हो गया। मिनिषा का नाम राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर संग भी जुड़ चुका है।
 
तमन्ना भाटिया के आइटम सॉन्ग 'आज की रात' ने बनाया रिकॉर्ड, यूट्यूब पर मिले 1 बिलियन व्यूज

तमन्ना भाटिया के आइटम सॉन्ग 'आज की रात' ने बनाया रिकॉर्ड, यूट्यूब पर मिले 1 बिलियन व्यूजबॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने एक्टिंग के अलावा अपने आइटम नंबर से भी खास पहचान बनाई है। तमन्ना ने कई हिट आइटम सॉन्ग में अपने डांस का तड़का लगाया है। इन्हीं में से एक गाना 'आज की रात' भी है। इस गाने में तमन्ना ने अपने सिजलिंग डांस मूव्स से आग लगा दी थी।

'डॉन 3' रणवीर सिंह के बाहर होते ही फिर शाहरुख खान के पास पहुंचे फरहान अख्तर, एक्टर ने रखी यह शर्त!

'डॉन 3' रणवीर सिंह के बाहर होते ही फिर शाहरुख खान के पास पहुंचे फरहान अख्तर, एक्टर ने रखी यह शर्त!फरहान अख्तर की अगली फिल्म 'डॉन 3' अपनी घोषणा के वक्त से ही सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी नजर आने वाले हैं। लेकिन कियारा ने प्रेग्नेंसी के दौरान इस फिल्म से किनारा कर दिया। वहीं बीते दिनों रणवीर सिंह ने भी फिल्म से अपने हाथ पीछे खींच लिए।

बॉलीवुड में बीते 8 साल से कम काम मिलने पर एआर रहमान ने कही यह बात, 'छावा' को बताया बांटने वाली फिल्म

बॉलीवुड में बीते 8 साल से कम काम मिलने पर एआर रहमान ने कही यह बात, 'छावा' को बताया बांटने वाली फिल्मऑस्कर विनर म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने बीबीसी एशियन को दिए इंटरव्यू में कहा कि पिछले 8 सालों में उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गिरावट देखी है। उन्हें काम मिलने में परेशानी हो रही हैं और हिंदी सिनेमा में अब कम्युनलिज्म देखने को मिलता है।

संजय कपूर की संपत्ति को लेकर बढ़ा विवाद, प्रिया सचदेव ने करिश्‍मा कपूर से मांगे तलाक के दस्तावेज

संजय कपूर की संपत्ति को लेकर बढ़ा विवाद, प्रिया सचदेव ने करिश्‍मा कपूर से मांगे तलाक के दस्तावेजबॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर के निधन के बाद से ही उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। वहीं अब संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है।

शोबिज छोड़ सना खान ने चुना था इस्लाम का रास्ता, पति पर लगे ब्रेनवॉश के आरोप, अब सामने आई सच्चाई

शोबिज छोड़ सना खान ने चुना था इस्लाम का रास्ता, पति पर लगे ब्रेनवॉश के आरोप, अब सामने आई सच्चाईटीवी की ग्लैमरस एक्ट्रेस सना खान ने साल 2020 में शोबिज को अलिवदा कह धर्म का रास्ता अपना लिया था। उन्होंने कहा था कि वे 'मानवता की सेवा करना चाहती हैं और अपने पैगम्बर के बताए रास्ते पर चलना चाहती हैं।' इसके बाद उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अनस सईद संग निकाह कर लिया था।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

