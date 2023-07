नसीरुद्दीन शाह ने फिल्मों के अलावा टीवी में भी दिखाया एक्टिंग का हुनर

prabhas first look poster out : साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'प्रोजेक्ट के' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म निर्माता नाग अश्‍विन की फैन्टसी फिल्म 'प्रोजेक्ट के' को इस साल की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है। इस फिल्म में प्रभास के साथ अभिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी और कमल हसन मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं।