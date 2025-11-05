बुधवार, 5 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. big jolt to jan suran in munger, candidate sanjay singh joins bjp before voting
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :मुंगेर , बुधवार, 5 नवंबर 2025 (12:13 IST)

वोटिंग से पहले ही मुंगेर सीट हार गई जन सुराज पाटी, भाजपा में शामिल हुआ प्रत्याशी

prashant kishore
Munger Assembly Seat : बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। गुरुवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान से कुछ ही घंटों पहले मुंगेर में जन सुराज पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसके उम्मीदवार संजय सिंह पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए।
 
संजय सिंह ने आज भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। इतना ही नहीं संजय सिह ने चुनाव में कुमार प्रणय का समर्थन की भी एलान किया। उन्होंने कहा कि जन सुराज की सोच अच्छी थी, लेकिन जनता भाजपा के विकास मॉडल पर भरोसा करती है।
 
मुंगेर से भाजपा प्रत्याशी प्रणय पहले चरण में किस्मत आजमा रहे 1314 उम्मीदवारों में सबसे अमीर हैं। कुमार प्रणय ने अपने शपथ पत्र में कुल 170 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। जनसुराज प्रत्याशी के चुनाव मैदान में हटने से इस सीट पर उनके दोबारा चुनाव जीतने की संभावना बढ़ गई है।
 
संजय सिंह चुनाव मैदान से हटने वाले जन सुराज पार्टी के चौथे उम्मीदवार है। इससे पहले अक्टूबर में भी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के 3 और उम्मीदवारों ने नाम वापल ले लिए थे। इन्हें पार्टी ने दानापुर, ब्रह्मपुर और गोपालगंज से टिकट दिया था।
 
गौरतलब है कि मुंगेर में गुरुवार को पहले चरण के तहत मतदान होगा। अब यहां भाजपा के कुमार प्रणय का मुकाबला राजद प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी से होगा। यहां ओवैसी की AIMIM ने पूर्व राज्यमंत्री मोनाजिर हसन टिकट दिया है। 2020 में भी यहां से कुमार प्रणय ने भी चुनाव जीता था।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसा

DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसानागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमान यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सोमवार को नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। अब टिकट कैंसल कराने पर यात्रियों को पूरी राशि वापस मिलेगी। नए नियमों में कहा गया है कि यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या रिवाइज्ड करने की सुविधा मिलनी चाहिए।

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दी

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दीनिर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की शुरुआत की, ममता ने कहा- मतदाताओं को धमकाने की कोशिश

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना है

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना हैBihar Assembly Elections 2025 : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिहार की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान राजद प्रत्याशी ओसामा शादाब की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद देश में जितने भी ओसामा बिन लादेन है, सबको खत्म करना है।

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIR

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIRFIR against LalanSingh : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 141 सीटों पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह को एक बयान खासा महंगा पड़ गया। उन पर गरीब वोटरों को धमकाने के मामले में FIR दर्ज की गई है।

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...Tej Pratap Yadav targets Tejashwi: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटों- तेजस्वी और तेजप्रताप यादव के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है। महुआ विधानसभा सीट पर तेजस्वी की रैली के बाद तेजप्रताप ने छोटे भाई पर जमकर निशाना साधा है। जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप ने छोटे भाई को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव के बाद वह उन्हें झुनझुना पकड़ाएंगे।

और भी वीडियो देखें

बिहार चुनाव में जारी है जाति और परिवारवाद का पुराना खेल

बिहार चुनाव में जारी है जाति और परिवारवाद का पुराना खेलबिहार विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में जोर आजमाइश करने उतर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी दलों के दिग्गज नेताओं का दौरा लगातार जारी है। कोई कोर वोटरों को साधने की कोशिश कर रहा तो कोई दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की जुगत में है। यूं तो सभी पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशियों को पाक-साफ बता कर उन्हें विजयी बनाने की अपील कर रहीं, लेकिन किसी भी पार्टी के उम्मीदवारों पर नजर डाली जाए तो यह साफ दिख रहा कि जातिवाद, परिवारवाद और दागियों से किसी भी राजनीतिक दल का मोहभंग नहीं हो रहा।

Bihar Elections : बिहार चुनाव में राहुल गांधी के बयान से बवाल, बोले- सेना 10% लोगों के कंट्रोल में, BJP ने क्या कहा

Bihar Elections : बिहार चुनाव में राहुल गांधी के बयान से बवाल, बोले- सेना 10% लोगों के कंट्रोल में, BJP ने क्या कहाRahul Gandhi News : कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सेना को लेकर फिर बयान दिया है। बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस नेता ने निशाना साधा है। बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान कुटुम्बा में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं।

बुलडोजर बाबा और हिंदू हृदय सम्राट जिंदाबाद के नारे से गूंजा दरभंगा

बुलडोजर बाबा और हिंदू हृदय सम्राट जिंदाबाद के नारे से गूंजा दरभंगाYogi Adityanaths road show in Darbhanga: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के अंतिम दिन दरभंगा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो के दौरान भारी जनसमूह उमड़ा। लोहिया चौक से प्रारंभ होकर मछली चौक तक चले इस भव्य रोड शो में लोगों का उत्साह चरम पर रहा।

शिवराज ने तेजस्वी यादव को बताया बबुआ बेईमान, कहा महिलाओं को 30 हजार देने का वादा हार का प्रमाण

शिवराज ने तेजस्वी यादव को बताया बबुआ बेईमान, कहा महिलाओं को 30 हजार देने का वादा हार का प्रमाणबिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सरकार बनने पर 14 जनवरी को राज्य की महिलाओं को एक साथ 30 हजार रुपए देने के एलान पर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। तेजस्वी यादव के इस दांव बिहार में महिला वोटरों को साधने के बड़े दांव के तौर पर देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव इससे पहले हर घर सरकारी नौकरी जैसा भी लोकलुभावन चुनावी वादा कर चुके है।

'जान की बाजी लगाने को तैयार हूं...' सीएम डॉ. मोहन को रोकने विपक्ष ने की बड़ी साजिश, हैलीपैड खोदा, सभा स्थल पहुंच मार्ग भी किया बाधित

'जान की बाजी लगाने को तैयार हूं...' सीएम डॉ. मोहन को रोकने विपक्ष ने की बड़ी साजिश, हैलीपैड खोदा, सभा स्थल पहुंच मार्ग भी किया बाधितमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इन दिनों बिहार में एनडीए के समर्थन में गर्मजोशी से प्रचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है। पार्टी हित औऱ अपने लक्ष्य के प्रति उनकी लगन व कर्मशीलता और संकल्पबद्धता की बानगी आज (4 नवंबर को) बिहार में देखने को मिली। यहां विधासनभा चुनाव प्रचार के बीच सीएम डॉ. मोहन ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे किसी भी हालात में रुकने वाले नहीं हैं। किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति उन्हें वचन को पूरा करने से नहीं रोक सकती। उन्होंने साफ संदेश दिया कि जनहित ही हमारे लिए सर्वोपरी है, जनता से मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com