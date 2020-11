Live Updates : बिहार में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान, पीएम मोदी ने की यह अपील

-ग्रामीण इलाकों में सुबह-सुबह मतदान करने के इच्छुक मतदाताओं की कतारें ज्यादा लंबी देखी जा रही है।

-कोरोना काल में हो रहे देश के पहले बड़े चुनाव में मतदाताओं और मतदानकर्मियों के संक्रमण से बचाव के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

-सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करने से पहले सभी मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है।

Voting for the third phase of #BiharElections is underway; visuals from polling stations in Darbhanga (pic 1 & 2) and Araria (pic 3 & 4). pic.twitter.com/z0F2ySS6C8