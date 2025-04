पफिनेस से लेकर ओपन पोर्स की समस्या से छुटकारा दिलाती है ये छोटी सी हेबिट

Tips to keep your skin healthy and glowing in hindi: हमारा चेहरा हमारी पहचान होता है यही कारण है कि अपने चेहरे के प्रति हम अधिक संवेदनशील होते हैं। चेहरे को आकर्षक और खूबसूरत दिखाने की हर संभव कोशिश करते हैं। इसलिए ही तो चेहरे को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है. अगर हम अपनी दिनचर्या में कुछ छोटी मगर बेहद कारगर आदतें शामिल कर लें तो हमारी इस कोशिश से अपनी स्किन को खूबसूरत और जवां बना सकते हैं। साथ ही स्क्रीन संबंधी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जायेगा। इसके लिए बस सुबह उठकर ताज़े पानी से अपना मुंह धोना शुरू कर दीजिए। आज इस आलेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये छोटी सी आदत आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है।

1. ऑयली स्किन के लिए फायदेमंद

जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उन्हें सुबह उठकर ताजा पानी से मुंह जरूर धोना चाहिए। रात भर में स्क्रीन पर आयल आ जाता है जिसे साफ न करने से पोर्स बंद हो जाते हैं जिससे कील मुहांसों की समस्या भी हो सकती है। इसलिए सुबह उठकर ताजे पानी से मुंह धोएं और क्लींजर की सहायता से साफ करें।

2. ओपन पोर्स को से मिलाता है छुटकारा

अधिक पिंपल्स और रिंकल्स की वजह से चेहरे पर पोर्स खुल जाते हैं। और चेहरा अजीब दिखने लगता है। अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो सुबह उठकर रोजाना ताजा पानी से मुंह जरूर धोएं। यह आपके चेहरे के ओपन पोर्स को भरने में मददगार साबित होता है।

3. झुरियां से छुटकारा

रोजाना ठंडे पानी से मुंह धोने से चेहरे में कसावट आती है। जो महिला और पुरुष में मेनोपॉज से गुजर रहे हैं उनके लिए सुबह उठकर ठंडे पानी से मुंह धोना उन्हें जवां रखने में मदद कर सकता है। यह झुरी से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और आपको एक खूबसूरत और चमकदार स्किन बनाए रखते में मदद करता है।

4. चेहरे की पफीनेस होती है दूर

जो लोग अपने चेहरे के पफीनेस की वजह से परेशान हैं उनके लिए सुबह उठकर ठंडे पानी से मुंह धोना बहुत कारगर साबित हो सकता है। इससे चेहरे में एक कसावट आती है और चेहरे की पफीनेस दूर हो जाती है। इससे चेहरे को ताज़गी भी मिलती है और आप पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।