किस उम्र में त्वचा होने लगती है ढीली? क्या हैं स्किन को टाइट रखने के नैचुरल तरीके अगर आपको भी बढ़ती उम्र में चाहिए कसी हुई त्वचा तो अपनाइए ये कुदरती उपाय

उम्र बढ़ने के साथ स्किन में ढीलापन नजर आने लगता है। दरअसल, स्किन में दो प्रकार के प्रोटीन, कोलेजन और इलास्टिन मौजूद होते हैं। ये दोनों ही स्किन को टाइट रखने में मददगार होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ यह प्रोटीन कम होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्किन काफी ढीली नजर आने लगती है।





अगर आपकी स्किन काफी ढीली पड़ रही है, तो नैचुरल उपायों का सहारा लें। ताकि स्किन को ढीला होने से रोका जा सकता है। आइए जानते हैं स्किन किस उम्र में ढीली होने लगती है और इसे सही करने का नैचुरल तरीका क्या है?

skincare

ALSO READ: Skin Brightening और Skin Lightening में क्या फर्क होता है?

किस उम्र में ढीली होने लगती है त्वचा? -What age do you get loose skin

उम्र के साथ स्किन का ढीला होना असल में स्किन की डर्मिस लेयर, जो स्किन की बीच की परत होती है, से जुड़ा होता है। डर्मिस में कई ऐसे पदार्थ होते हैं, जो स्किन को दृढ़ और चिकना बनाए रखने में प्रभावी होता है। मुख्य रूप से इसमें कोलेजन, इलास्टिन और हाइलूरोनिक एसिड होता है। 35 से 40 की उम्र के आसपास हम डर्मिस से इन पदार्थों को खोने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ढीली पड़ने लगती है।



उम्र के साथ स्किन का ढीला होना असल में स्किन की डर्मिस लेयर, जो स्किन की बीच की परत होती है, से जुड़ा होता है। डर्मिस में कई ऐसे पदार्थ होते हैं, जो स्किन को दृढ़ और चिकना बनाए रखने में प्रभावी होता है। मुख्य रूप से इसमें कोलेजन, इलास्टिन और हाइलूरोनिक एसिड होता है। 35 से 40 की उम्र के आसपास हम डर्मिस से इन पदार्थों को खोने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ढीली पड़ने लगती है।

चेहरे की लूज स्किन को टाइट कैसे करें? - How to tighten loose skin in Hindi

चेहरे की ढीली स्किन को टाइट करने के लिए ये नैचुरल उपाय हैं बहुत कारगर-





एलोवेरा जेल : ढीली स्किन को टाइट करने के लिए एलोवेरा जेल को ठंडा कर लें, इसके बाद इसे अपनी स्किन पर लगाकर करीब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। यह आपकी त्वचा को हाइड्रेट रख सकता है। इससे स्किन पर कसाव आ सकता है।





बादाम तेल से मसाज : चेहरे की लूज होती स्किन की सरसों या फिर बादाम तेल से मलाज करें। इससे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे कोलेजन का भी निर्माण हो सकता है। यह आपकी ढीली स्किन को बेहतर कर सकता है।





केले का पैक : ढीली होती त्वचा को टाइट करने के लिए केले से बना फेसपैक लगाएं। इसके लिए 1 केले को अच्छे से मैश कर लें, इसमें थोड़ा सा गुलाबजल और शहद मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। करीब 20 मिनट के बाद चेहरे को क्लीन कर लें।





अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।