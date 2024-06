केले और मिल्क पाउडर से बना ये फेस मास्क डार्क स्पॉट्स से दिलाएगा छुटकारा, जानें यह आपके लिए क्यों है फायदेमंद चेहरे के डार्क स्पॉट्स कम करने में असरदार है केले और मिल्क पाउडर का फेस मास्क

Banana Face pack

How To Use Banana and Milk Powder Face Mask: बिजी लाइफस्टाइल के कारण त्वचा की रोज देखभाल करना मुश्किल होता है। स्किन की सही देख रेख ना होने से स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। यह चेहरे पर डार्क स्पॉट्स होने का कारण भी बन सकता है। डार्क स्पॉट्स चेहरे पर काले और भूरे धब्बे होते हैं। इसके कारण त्वचा की रौनक भी कम हो जाती है। ऐसे में आप केले और मिल्क पाउडर का फेस मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्ताह में दो बार यह फेस मास्क लगाने से आपके डार्क स्पॉट्स कम होने लगेंगे। इससे चेहरे पर प्राकृतिक निखार भी बना रहेगा। आइये इस लेख में जानें केले और मिल्क पाउडर का फेस मास्क कैसे बनाएं।ALSO READ: ग्लाइकोलिक या सैलिसिलिक एसिड में से कौन है स्किन के लिए बेहतर? जानिए इनमें क्या है अंतर



केले और मिल्क पाउडर का फेस मास्क कैसे बनाएं- How To Make Banana and Milk Powder Face Mask

बाउल में आधा केला मैश कर लें और इसमें दो चम्मच मिल्क पाउडर मिला लें। इसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला कर पेस्ट तैयार करें। फेस क्लीन कर लें। अब फेस मास्क को करीब 20 मिनट तक लगाकर रखें। सूखने के बाद इसे सादे पानी से धोएं।







डार्क स्पॉट्स हटाने में कैसे फायदेमंद है केले और मिल्क पाउडर का फेस मास्क- Benefits of Banana and Milk Powder Face Mask

केला त्वचा को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। यह स्किन को टोन करता है और सॉफ्ट और स्मूद बनाए रखता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसके इस्तेमाल से चेहरे के काले धब्बे भी कम होने लगते हैं। मिल्क पाउडर त्वचा में नमी बनाए रखता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक गुण स्किन की ड्राईनेस कम करते हैं। मिल्क पाउडर में क्लींजिंग गुण होते हैं, जिससे चेहरे पर निखार आता है। यह त्वचा की गहराई से सफाई करने में भी मदद करते हैं।





केले और मिल्क पाउडर फेस मास्क के अन्य फायदे

स्किन पर ग्लो आता है- Glowing Skin

केला और मिल्क पाउडर दोनों ही स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। इससे चेहरे के धब्बे कम होते हैं। साथ ही इससे चेहरे पर प्राकृतिक निखार भी आता है।





पिगमेंटेशन कम होती है- Reduce Pigmentation

यह फेस मास्क पिगमेंटेशन कम करने में भी मदद करता है। इससे त्वचा की गहराई से सफाई होती है। साथ ही, यह रंगत निखारने में भी मदद करता है। इसके लगातार इस्तेमाल से पिगमेंटेशन की समस्या भी कम होने लगती है।





स्किन सॉफ्ट रहती है- Soft Skin

स्किन को सॉफ्ट और स्मूद बनाने के लिए आप यह फेस मास्क लगा सकते हैं। इससे स्किन की ड्राईनेस कम होती है। इससे आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहती है। इसे पहली बार इस्तेमाल करने से ही आपकी त्वचा सॉफ्ट और स्मूद हो जाएगी।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।