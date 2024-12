51 साल की मलाइका इस ड्रिंक से करती हैं अपने दिन की शुरुआत, रोज सुबह पीने से तुरंत दिखेगा असर

Why does fat accumulate around the belly: पेट के आस-पास चर्बी जमना एक सामान्य लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। यह न सिर्फ आपकी फिटनेस को प्रभावित करती है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देती है। भारतीयों में पेट के आस-पास चर्बी जमा होने की प्रकृति है। आइए, जानें कि आखिर क्यों पेट के आस-पास फैट जमा हो जाता है और इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है।