Hyundai जारी किया नई Elite i20 का टीजर, होंगे ये खास फीचर्स, प्री बुकिंग की शुरू

माना जा रहा है कि नई जेनरेशन हुंडई आई 20 में वेन्यू के समान ही पावरट्रेन मिल सकता है। इसमें 83 hp की पावर और 113 Nm टॉर्क के साथ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन शामिल होगा। कार में 1 लीटर टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, जो 120 hp की पावर और 172 Nm टॉर्क देने में सक्षम होगा। डीजल मॉडल में 1.5 लीटर इंजन का ऑप्शन दिया जाएगा. जो 100 hp की पावर और 240 Nm का टॉर्क देगा। ट्रांसमिशन विकल्पों में मैन्युअल ट्रांसमिशन, एक एएमटी, iMT और वैरिएंट के आधार पर 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक शामिल होगा।

स्पोर्टी लुक से तहलका : नई i20 का डिजाइन कंपनी के नए सेनसुअस स्पोर्टिनेस डिजाइन थीम पर आधारित है, जिसे हाल ही में ह्यूंदै टकसन और एलांट्रा में देखा गया है। कंपनी की यह धांसू हैचबैक पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन लैग्वेंज के साथ आने वाली है।



The wait is finally over. Catch the first design sketches of the all-new i20 inspired by Hyundai Global Design Philosophy – Sensuous Sportiness with a futuristic and dynamic expression. .

