EV India Expo 2024 की ग्रेटर नोएडा में शुरुआत, ईवी के लिए बनेगा गेमचेंजर

Kia Syros Name Confirmed For Upcoming Kia SUV For India : किआ इंडिया ने अपनी बहुप्रतीक्षित किआ 2.0 एसयूवी का नाम घोषित किया। इसका नाम किआ सयरोस (Syros) रखा गया है। कंपनी ने कहा कि शानदार वाहन जो नए युग के शानदार बोल्ड डिज़ाइन, उन्नत तकनीक और पौराणिक विरासत का सही मिश्रण है। सयरोस, कार्निवल और ईवी 9 के बाद किआ की पहली 2.0 एसयूवी होगी।